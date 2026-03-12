Zee Rajasthan
दुबई से आए भाई ने दिखाया प्यार, भांजे के शादी में मामा ने भरा 1 करोड़ का मायरा

1 crore mayra Rajasthan: सीकर जिले के कुंडल की भरतावाली ढाणी में बहन-भाई के रिश्ते की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली है. दुबई में बिल्डिंग कंपनी चलाने वाले कैलाश यादव ने अपनी बहन के बेटे की शादी में परंपरागत मायरा भरते हुए करीब 1 करोड़ रुपये के नकद, जेवर और उपहार भेंट किए.

Mar 12, 2026

दुबई से आए भाई ने दिखाया प्यार, भांजे के शादी में मामा ने भरा 1 करोड़ का मायरा

Rajasthan mayra tradition: राजस्थान में बहन के मायरा भरने की परंपरा सदियों पुरानी है. भाई अपनी बहन के बच्चों की शादी में मायरा लेकर जाते हैं, जो प्यार, सम्मान और पारिवारिक सहयोग का प्रतीक माना जाता है. लेकिन सीकर जिले के कुंडल की भरतावाली ढाणी में इस परंपरा ने नया रिकॉर्ड बनाया है. दुबई में बिल्डिंग कंपनी चलाने वाले कैलाश यादव ने अपनी बहन के बेटे की शादी में करीब 1 करोड़ रुपये का मायरा भरा. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.


दुबई से आए भाई ने दिखाया प्यार
कैलाश यादव, जो दुबई में अपनी बिल्डिंग कंपनी चलाते हैं, अपने बड़े भाई नारायण यादव और छोटे भाई छोटेलाल यादव के साथ बहन के घर पहुंचे. उन्होंने बहन के बेटे की शादी में मायरे की रस्म पूरी धूमधाम से निभाई. मायरे में उन्होंने 51 लाख रुपये नकद, करीब 21 लाख रुपये की सोने-चांदी की ज्वैलरी, महंगे कपड़े, घरेलू सामान और अन्य उपहार भेंट किए. कुल मिलाकर मायरे की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह राशि और उपहार देखकर गांव और आसपास के इलाकों में लोग दंग रह गए.

परिवार और समाज में खुशी की लहर
कैलाश यादव ने बताया कि बहन के बच्चों की खुशी उनके लिए सबसे बड़ी है. उन्होंने कहा, “बहन के घर मायरा भरना हमारी संस्कृति का हिस्सा है. जहां तक संभव हो, हमने अपना पूरा प्यार और सहयोग दिखाने की कोशिश की है.” बहन के परिवार ने भी कैलाश और उनके भाइयों का आभार जताया. शादी में आए मेहमानों ने कहा कि इतना बड़ा मायरा देखकर उन्हें गर्व हो रहा है. यह घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन गई है. लोग कह रहे हैं कि भाई-बहन का रिश्ता कितना मजबूत और प्यार भरा होता है.

क्षेत्र में बनी चर्चा का विषय
कुंडल की ढाणी और सीकर जिले में यह मायरा कई दिनों तक चर्चा में रहा. लोग कैलाश यादव की उदारता और बहन के प्रति उनके प्यार की तारीफ कर रहे हैं. कई लोग इसे “1 करोड़ का मायरा” कहकर याद कर रहे हैं. यह घटना राजस्थान की मायरा परंपरा को नई ऊंचाई देने वाली मिसाल बन गई है. जहां आमतौर पर मायरे में कुछ हजार या लाखों की राशि होती है, वहीं यहां 1 करोड़ का आंकड़ा देखकर लोग हैरान हैं.


परंपरा का महत्व और भावनात्मक जुड़ाव
राजस्थान में मायरा सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि भाई-बहन के गहरे भावनात्मक रिश्ते का प्रतीक है. भाई बहन के बच्चों की शादी में मायरा भरकर उनके भविष्य में सहयोग करता है. कैलाश यादव का यह कदम दिखाता है कि दूर देश में रहकर भी परिवार के प्रति जिम्मेदारी और प्यार कैसे निभाया जा सकता है. यह घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए संदेश है कि रिश्ते पैसे से बड़े होते हैं, लेकिन जब प्यार में उदारता हो तो वह रिश्तों को और मजबूत बनाती है.

