खाटू श्याम जी में मनाया जाएगा दशहरा महोत्सव, 60 फीट ऊंचे रावण का दहन

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में नवीन दशहरा समिति के तत्वावधान में 2 अक्टूबर को विजयादशमी के अवसर पर खाटू श्याम जी में भव्य दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. समिति अध्यक्ष पप्पू शर्मा ने बताया कि गुरुवार सांयकाल को रावण टीले पर भगवान राम द्वारा 60 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा.

इस अवसर पर रंगीन आतिशबाजी और सुरपंखा नृत्य सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण रहेंगे. समिति इस बार विशेष नवाचार करते हुए भगवान नृसिंह की झांकी भी प्रस्तुत करेगी.

समिति के मीडिया प्रभारी सीताराम मीणा ने बताया कि रात्रि में मुख्य बाजार में सम्पूर्ण रात्रि नृसिंह लीला का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ अध्यक्ष पप्पू शर्मा फीता काटकर करेंगे. लीला दक्षिण भारतीय शैली में प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें भगवान के 24 अवतारों के दर्शन होंगे.

पंचवीर, ब्रह्मा, गणेशजी, नर-नील, अंगद, सुग्रीव, सूर्य, केसरिया वीर, वराह अवतार व नृसिंह अवतार की झांकियां विशेष आकर्षण का केन्द्र रहेंगी.

समिति के मंत्री शंकर सोनी ने बताया कि महोत्सव को लेकर समिति सदस्य दीनदयाल शर्मा, सुभाष रामूका, मुकेश सैनी, हर्षवर्धन तिल्कया, संजय सोनी, लक्ष्मण सैन, मुकेश तिवाड़ी, पूरण तिवाड़ी व शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है. यह भव्य आयोजन धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का संदेश भी देता है.

वहीं, इस बार प्रदेश के कोटा जिले में पहली बार रावण का चेहरा फाइबर से बनाया जा रहा है, जिस पर एलईडी लाइट लगाई गई. यह रावण अब तक का सबसे ऊंचा रावण होगा, जिसकी ऊंचाई 215 फीट होगी. कोटा में इससे पहले सबसे ऊंचा रावण 105 फीट का बना था.

पहली बार 20 रिमोट कंट्रोल पॉइंट वाले रावण का दहन किया जाएगा. पहले वे 10 पॉइंट वाले रावण ही बनाते थे. इसके अलावा, वे पहली बार दशानन यानी 10 सिर वाला रावण तैयार कर रहे हैं.

