Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खाटू श्याम जी में मनाया जाएगा दशहरा महोत्सव, 60 फीट ऊंचे रावण का दहन

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में भव्य दशहरा महोत्सव का आयोजन होगा, यहां पर 60 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 01, 2025, 04:24 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 04:24 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं ? राजस्थान का वो किला, जिसके आगे अलाउद्दीन खिलजी भी हार मान गया
6 Photos
Trending Quiz

क्या आप जानते हैं ? राजस्थान का वो किला, जिसके आगे अलाउद्दीन खिलजी भी हार मान गया

इस तरह बनाए मारवाड़ी कढ़ी-बाजरा, खाकर आ जाएगा मजा
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाए मारवाड़ी कढ़ी-बाजरा, खाकर आ जाएगा मजा

क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस गांव का नाम, जहां हर मर्द करता है दो शादियां?
6 Photos
jaisalmer news

क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस गांव का नाम, जहां हर मर्द करता है दो शादियां?

क्या आप जानते हैं रात के वक्त यमुना नदी पर क्यों जाती थी मुगल रानियां?
6 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं रात के वक्त यमुना नदी पर क्यों जाती थी मुगल रानियां?

खाटू श्याम जी में मनाया जाएगा दशहरा महोत्सव, 60 फीट ऊंचे रावण का दहन

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में नवीन दशहरा समिति के तत्वावधान में 2 अक्टूबर को विजयादशमी के अवसर पर खाटू श्याम जी में भव्य दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. समिति अध्यक्ष पप्पू शर्मा ने बताया कि गुरुवार सांयकाल को रावण टीले पर भगवान राम द्वारा 60 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा.

इस अवसर पर रंगीन आतिशबाजी और सुरपंखा नृत्य सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण रहेंगे. समिति इस बार विशेष नवाचार करते हुए भगवान नृसिंह की झांकी भी प्रस्तुत करेगी.

समिति के मीडिया प्रभारी सीताराम मीणा ने बताया कि रात्रि में मुख्य बाजार में सम्पूर्ण रात्रि नृसिंह लीला का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ अध्यक्ष पप्पू शर्मा फीता काटकर करेंगे. लीला दक्षिण भारतीय शैली में प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें भगवान के 24 अवतारों के दर्शन होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पंचवीर, ब्रह्मा, गणेशजी, नर-नील, अंगद, सुग्रीव, सूर्य, केसरिया वीर, वराह अवतार व नृसिंह अवतार की झांकियां विशेष आकर्षण का केन्द्र रहेंगी.

समिति के मंत्री शंकर सोनी ने बताया कि महोत्सव को लेकर समिति सदस्य दीनदयाल शर्मा, सुभाष रामूका, मुकेश सैनी, हर्षवर्धन तिल्कया, संजय सोनी, लक्ष्मण सैन, मुकेश तिवाड़ी, पूरण तिवाड़ी व शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है. यह भव्य आयोजन धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का संदेश भी देता है.
वहीं, इस बार प्रदेश के कोटा जिले में पहली बार रावण का चेहरा फाइबर से बनाया जा रहा है, जिस पर एलईडी लाइट लगाई गई. यह रावण अब तक का सबसे ऊंचा रावण होगा, जिसकी ऊंचाई 215 फीट होगी. कोटा में इससे पहले सबसे ऊंचा रावण 105 फीट का बना था.

पहली बार 20 रिमोट कंट्रोल पॉइंट वाले रावण का दहन किया जाएगा. पहले वे 10 पॉइंट वाले रावण ही बनाते थे. इसके अलावा, वे पहली बार दशानन यानी 10 सिर वाला रावण तैयार कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news