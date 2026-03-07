Earthquake Tremors Shake Sikar:खाटूश्यामजी में सुबह-सुबह मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोग अचानक हिलते हुए महसूस कर घबरा गए. लोगों ने बताया कि बिस्तर, अलमारी और बर्तन हिल गए, लेकिन किसी तरह की कोई जान-माल की हानि या बड़ी क्षति की सूचना नहीं है.
Rajasthan Earthquake: राजस्थान के सीकर जिले में आज सुबह 6 बजकर 33 मिनट पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. झटके कुछ सेकंड तक चले, जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए. दातारामगढ़, पलसाना, खाटूश्यामजी (श्याम नगरी) और आसपास के कई इलाकों में भूकंप की तीव्रता महसूस हुई. स्थानीय लोगों ने बताया कि झटके इतने तेज थे कि बिस्तर हिल गए, बर्तन-बासन हिलने लगे और कई लोग डर के मारे घरों से बाहर आ गए.
खाटूश्यामजी में हड़कंप
बाबा खाटूश्यामजी की नगरी में भी भूकंप के झटके साफ महसूस हुए. सुबह-सुबह मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु और स्थानीय निवासी अचानक हिलते हुए महसूस कर घबरा गए. कुछ लोगों ने बताया कि झटके 4-5 सेकंड तक चले, जिससे आसमान से गिरने वाली कोई चीज समझ में नहीं आई. हालांकि किसी तरह की कोई जान-माल की हानि की सूचना नहीं है, लेकिन लोगों में डर का माहौल बना हुआ है.
खबर अपडेट की जा रही है.
