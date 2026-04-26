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शिक्षा मंत्री के निजी सहायक ने ठुकराया लाखों का दहेज! 1 रुपये में की शादी

Rajasthan Dowry-Free Marriage: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निजी सहायक विकास कुमार बड़सीवाल ने अपने विवाह को सादगी, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संदेश का माध्यम बनाकर एक नई मिसाल कायम की है. 

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: Apr 26, 2026, 03:53 PM|Updated: Apr 26, 2026, 03:53 PM
शिक्षा मंत्री के निजी सहायक ने ठुकराया लाखों का दहेज! 1 रुपये में की शादी
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Rajasthan Dowry-Free Marriage: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निजी सहायक विकास कुमार बड़सीवाल सीकर के श्रीमाधोपुर अजीतगढ़ इलाके के रहने वाले हैं. विकास कुमार ने दहेज प्रथा को पूरी तरह नकारते हुए मात्र 1 रूपये और नारियल लेकर विवाह संपन्न किया. उनका विवाह 22 अप्रैल को श्रीगंगानगर जिले के जैतसर निवासी आशा रानी, जो कारागार विभाग में वार्डन के पद पर कार्यरत हैं, उनके साथ सादगीपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ.

इस विवाह की खास बात यह रही कि इसे पूरी तरह इको-फ्रेंडली, गोल्ड-फ्री, प्लास्टिक-फ्री और शराब-मुक्त रखा गया. समारोह में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे समाज को एक सकारात्मक संदेश मिल सके.

सीकर के अजीतगढ़ स्थित होटल नारायण पैलेस में आयोजित आशीर्वाद समारोह भी सादगी का उदाहरण बना. भोजन में व्यंजनों की संख्या सीमित रखी गई, ताकि जूठन की समस्या न हो और संसाधनों का सम्मान बना रहे. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित कई विधायक, सांसद, प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश व देश के गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया. विकास कुमार का यह प्रयास न केवल दहेज जैसी कुरीति के खिलाफ एक मजबूत संदेश है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सामाजिक बदलाव के लिए व्यक्तिगत पहल कितनी प्रभावशाली हो सकती है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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