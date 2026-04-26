/शिक्षा मंत्री के निजी सहायक ने ठुकराया लाखों का दहेज! 1 रुपये में की शादी

Rajasthan Dowry-Free Marriage: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निजी सहायक विकास कुमार बड़सीवाल ने अपने विवाह को सादगी, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संदेश का माध्यम बनाकर एक नई मिसाल कायम की है.
Rajasthan Dowry-Free Marriage: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निजी सहायक विकास कुमार बड़सीवाल सीकर के श्रीमाधोपुर अजीतगढ़ इलाके के रहने वाले हैं. विकास कुमार ने दहेज प्रथा को पूरी तरह नकारते हुए मात्र 1 रूपये और नारियल लेकर विवाह संपन्न किया. उनका विवाह 22 अप्रैल को श्रीगंगानगर जिले के जैतसर निवासी आशा रानी, जो कारागार विभाग में वार्डन के पद पर कार्यरत हैं, उनके साथ सादगीपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ.
इस विवाह की खास बात यह रही कि इसे पूरी तरह इको-फ्रेंडली, गोल्ड-फ्री, प्लास्टिक-फ्री और शराब-मुक्त रखा गया. समारोह में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे समाज को एक सकारात्मक संदेश मिल सके.
सीकर के अजीतगढ़ स्थित होटल नारायण पैलेस में आयोजित आशीर्वाद समारोह भी सादगी का उदाहरण बना. भोजन में व्यंजनों की संख्या सीमित रखी गई, ताकि जूठन की समस्या न हो और संसाधनों का सम्मान बना रहे. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित कई विधायक, सांसद, प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश व देश के गणमान्य लोग उपस्थित रहे.
सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया. विकास कुमार का यह प्रयास न केवल दहेज जैसी कुरीति के खिलाफ एक मजबूत संदेश है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सामाजिक बदलाव के लिए व्यक्तिगत पहल कितनी प्रभावशाली हो सकती है.
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