/नीमकाथाना में बुजुर्ग महिला से ठगी, रिश्तेदार बनकर बदमाश नकदी और चेन लेकर फरार

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Sikar Fraud News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना शहर में ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. कपिल अस्पताल के बाहर एक शातिर बाइक सवार ने रिश्तेदार होने का झांसा देकर बुजुर्ग महिला से नकदी और चांदी की चेन ठग ली. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
जानकारी के अनुसार, गणेश्वर के बढ़वाला की ढाणी निवासी श्रवणी देवी जयपुर से बस द्वारा अपने गांव लौट रही थीं. नीमकाथाना में कपिल अस्पताल के बाहर उतरने के दौरान पहले से घात लगाए बैठे एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें रोक लिया. आरोपी ने खुद को महिला का रिश्तेदार बताते हुए बातचीत शुरू की और झिरना क्षेत्र का निवासी होने का दावा किया.
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बदमाश ने महिला को विश्वास में लेकर कहा कि उसे किसी को नकद राशि देनी है और छुट्टे पैसों की जरूरत है. उसकी बातों में आकर श्रवणी देवी ने अपने पर्स से 500-500 रुपये के दो नोट निकालकर उसे दे दिए. इसके बाद आरोपी ने महिला के गले में पहनी चांदी की चेन भी मांग ली.
महिला ने भरोसा कर चेन भी उसे सौंप दी. नकदी और चेन हाथ लगते ही आरोपी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया. कुछ देर बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ, तो उन्होंने परिजनों और कोतवाली पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से आरोपी के हुलिए की जानकारी ली. कोतवाली पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है तथा आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र के लोगों में चिंता का माहौल है.
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