Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /नीमकाथाना में बुजुर्ग महिला से ठगी, रिश्तेदार बनकर बदमाश नकदी और चेन लेकर फरार

नीमकाथाना में बुजुर्ग महिला से ठगी, रिश्तेदार बनकर बदमाश नकदी और चेन लेकर फरार

Sikar Fraud News: सीकर जिले के नीमकाथाना शहर में कपिल अस्पताल के बाहर एक शातिर बाइक सवार ने रिश्तेदार होने का झांसा देकर बुजुर्ग महिला से नकदी और चांदी की चेन ठग ली.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 08, 2026, 07:32 PM|Updated: Jun 08, 2026, 07:32 PM
नीमकाथाना में बुजुर्ग महिला से ठगी, रिश्तेदार बनकर बदमाश नकदी और चेन लेकर फरार
Image Credit: Sikar Fraud

Sikar Fraud News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना शहर में ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. कपिल अस्पताल के बाहर एक शातिर बाइक सवार ने रिश्तेदार होने का झांसा देकर बुजुर्ग महिला से नकदी और चांदी की चेन ठग ली. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार, गणेश्वर के बढ़वाला की ढाणी निवासी श्रवणी देवी जयपुर से बस द्वारा अपने गांव लौट रही थीं. नीमकाथाना में कपिल अस्पताल के बाहर उतरने के दौरान पहले से घात लगाए बैठे एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें रोक लिया. आरोपी ने खुद को महिला का रिश्तेदार बताते हुए बातचीत शुरू की और झिरना क्षेत्र का निवासी होने का दावा किया.

Add Zee News as a Preferred Source

बदमाश ने महिला को विश्वास में लेकर कहा कि उसे किसी को नकद राशि देनी है और छुट्टे पैसों की जरूरत है. उसकी बातों में आकर श्रवणी देवी ने अपने पर्स से 500-500 रुपये के दो नोट निकालकर उसे दे दिए. इसके बाद आरोपी ने महिला के गले में पहनी चांदी की चेन भी मांग ली.

महिला ने भरोसा कर चेन भी उसे सौंप दी. नकदी और चेन हाथ लगते ही आरोपी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया. कुछ देर बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ, तो उन्होंने परिजनों और कोतवाली पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से आरोपी के हुलिए की जानकारी ली. कोतवाली पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है तथा आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र के लोगों में चिंता का माहौल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

झुंझुनूं में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, शादी के अगले दिन जेवर-नकदी लेकर फरार

पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

गोल्ड-सिल्वर के ताजा भाव जारी होते ही राजस्थान के सर्राफा बाजार में आया तूफान, जानें सोना-चांदी का लेटेस्ट भाव

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट ने मचाया तहलका

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

पांचना बांध : 39 गांवों को पानी क्यों पहले चाहिए और क्यों कमांड एरिया के किसान कर रहे विरोध ?

दिल्ली में NEET की पढ़ाई कर रही अलवर की छात्रा ने किया सुसाइड, भाई-बहनों के साथ थी रहती

राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

राजस्थान में 18 जून को इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

Barmer: 4 जुलाई को राजस्थान आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण!

दौसा में गश्त के दौरान पुलिस वाहन हादसे का शिकार, तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से 3 पुलिसकर्मी घायल

फिटनेस जांच को लेकर कड़े नियम लागू, अब 180 दिन में पास नहीं तो कबाड़ घोषित होगी आपकी गाड़ी

Jaipur: बड़ागांव को मिली SBI बैंक की सौगात, नई शाखा का हुआ शुभारंभ

कार में मिला दलित युवक का शव, जातिसूचक गालियों के आरोप से मामला गरमाया, बीडीके अस्पताल के बाहर धरना शुरू

Jaipur: 8 दिन से लापता महिला का कुएं में मिला शव, पैर कटे हुए और चांदी के कड़े गायब

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

बाड़मेर में नर्सिंग स्टाफ की गेट मीटिंग शुरू, मांगों पर अब तक नहीं बनी सहमति

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

झुंझुनूं के खेतड़ी में बनेगा ट्रॉमा सेंटर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी मंजूरी, 16 नए पद भी स्वीकृत

करौली में जल संकट पर महापंचायत, पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ने की उठी मांग

झुंझुनूं में अन्नपूर्णा रसोई का बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही फोटो से काटे गए कूपन, 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट

Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला

Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

TAGS:
Sikar News
Rajasthan news
Rajasthan Crime

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
करौली में जल संकट पर महापंचायत, पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ने की उठी मांग
Karauli News
2
Jaisalmer Accident
3
Jaipur news
4
Hanumangarh news
5
Alwar news