/Explainer: 19 वोट गिनकर ही बन जाएगा चेयरमैन, हाईकोर्ट का बड़ा फरमान , बारीकी से समझें पूरा मामला

सीकर जिले की खाटूश्यामजी नगर पालिका के चेयरमैन चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने 25 सितंबर को प्रस्तावित पुनर्मतदान पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 21 सितंबर को निर्धारित मतदान अवधि में डाले गए 19 मतों की ही गणना कर चेयरमैन पद का परिणाम घोषित किया जाए. यह आदेश वार्ड नंबर 11 की पार्षद और चेयरमैन पद की प्रत्याशी विनीता पूनिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप कुमार ढंढ़ की एकलपीठ ने दिया. अदालत ने आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर मतगणना कर परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं.

20 में से 19 पार्षदों ने डाले थे वोट

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खाटूश्यामजी नगर पालिका में कुल 20 निर्वाचित पार्षद हैं. चेयरमैन पद के लिए 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया था. इस दौरान 20 में से 19 पार्षदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया था. केवल वार्ड नंबर 10 की पार्षद लक्ष्मी देवी मतदान केंद्र पर मौजूद नहीं थीं. उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार लक्ष्मी देवी इसी वार्ड से निर्वाचित पार्षद हैं. निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी संबंधित पार्षद के मतदान के लिए पहुंचने की संभावना को देखते हुए रिटर्निंग अधिकारी की ओर से समय बढ़ाया गया. रिपोर्टों के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया देर रात तक चली. इसके बावजूद जब लक्ष्मी देवी मतदान के लिए नहीं पहुंचीं तो पहले से डाले गए 19 मतों वाली मतपेटी को सील कर सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया. बाद में चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया.

एक पार्षद की अनुपस्थिति से अटक गया था चुनाव

खाटूश्यामजी नगर पालिका के चेयरमैन पद का चुनाव एक पार्षद के वोट के कारण पूरी तरह रुक गया था. चुनाव प्रक्रिया के दौरान 19 पार्षद मतदान कर चुके थे, लेकिन एक पार्षद के अनुपस्थित रहने के कारण मतगणना नहीं हो सकी. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थगित चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की थी. नए कार्यक्रम में शेष पार्षद का मतदान कराने के बाद पहले से डाले गए मतों को मिलाकर मतगणना कराने की प्रक्रिया प्रस्तावित थी. उपाध्यक्ष पद का चुनाव 26 सितंबर को होना निर्धारित था. इस बीच चेयरमैन पद की प्रत्याशी विनीता पूनिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनकी ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि जब निर्धारित मतदान समय में 20 में से 19 पार्षद वोट डाल चुके हैं और उनके मत सुरक्षित रखे गए हैं, तो केवल एक पार्षद की अनुपस्थिति के कारण पूरी प्रक्रिया को दोबारा आगे बढ़ाना उचित नहीं है. याचिका में पहले से डाले गए मतों की गणना कर परिणाम घोषित करने की मांग की गई थी.

हाईकोर्ट ने 25 सितंबर के मतदान पर लगाई रोक

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप कुमार ढंढ़ की एकलपीठ ने 25 सितंबर को प्रस्तावित मतदान पर रोक लगा दी. अदालत ने पहले से डाले गए 19 मतों को आधार बनाकर चेयरमैन पद का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं. यानी अब 25 सितंबर को शेष पार्षद से अलग से मतदान नहीं कराया जाएगा. 21 सितंबर को निर्धारित समय में जो 19 मत डाले गए थे, उन्हीं की गणना के आधार पर चुनाव परिणाम सामने आएगा. अदालत के इस आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय की गई 25 सितंबर की मतदान प्रक्रिया प्रभावी नहीं रहेगी. अब चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पहले से सीलबंद मतपेटी में रखे 19 मतों की गणना करनी होगी. हाईकोर्ट ने आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर काउंटिंग कराने और परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं.

लक्ष्मी देवी के लापता होने से बढ़ा था विवाद

21 सितंबर को मतदान के दौरान वार्ड नंबर 10 की पार्षद लक्ष्मी देवी के मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचने से मामला और पेचीदा हो गया था. उनके परिजनों की ओर से उनके कथित अपहरण को लेकर खाटूश्यामजी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. बाद में पुलिस ने उन्हें दस्तयाब किए जाने की जानकारी दी थी. इस घटनाक्रम के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चेयरमैन चुनाव की प्रक्रिया को नए सिरे से पूरा कराने के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की थी. हालांकि, अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश ने चुनाव प्रक्रिया की दिशा बदल दी है. अदालत ने इस विवाद के बीच यह स्पष्ट कर दिया है कि 21 सितंबर को निर्धारित मतदान अवधि में डाले गए 19 मतों को ही आधार बनाकर परिणाम घोषित किया जाएगा. इससे लक्ष्मी देवी की अनुपस्थिति के कारण दोबारा मतदान कराने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है.

भाजपा-कांग्रेस के बीच मुकाबला

खाटूश्यामजी नगर पालिका के चेयरमैन पद पर भाजपा की प्रेम देवी और कांग्रेस की विनीता पूनिया के बीच मुकाबला है. नगर पालिका के 20 वार्डों के परिणाम में भाजपा और कांग्रेस को 8-8 सीटें मिली थीं, जबकि तीन निर्दलीय और एक आरएलपी पार्षद भी चुनाव जीतकर आए. ऐसे में चेयरमैन चुनाव में प्रत्येक पार्षद का वोट महत्वपूर्ण माना जा रहा था. इसी वजह से 21 सितंबर को एक पार्षद के मतदान से अनुपस्थित रहने के बाद चुनाव प्रक्रिया पर स्थिति असमंजस में पहुंच गई थी. 19 पार्षदों के वोट पड़ने के बावजूद मतगणना नहीं होने से चेयरमैन का फैसला अटक गया था. राज्य निर्वाचन आयोग ने बाद में शेष मतदान के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की, लेकिन विनीता पूनिया की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यह प्रक्रिया नहीं होगी.

अब 19 वोटों से तय होगा चेयरमैन