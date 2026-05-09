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गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से होटल व्यवसायी को खौफनाक धमकी, अवैध वसूली न देने पर जान से मारने की WARNING!

Sikar News: सीकर जिले के महरोली निवासी मकराना राज होटल के संचालक गंगा सिंह शेखावत को गैंगस्टर के नाम से खौफनाक धमकी मिली है. 

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 09, 2026, 01:17 PM|Updated: May 09, 2026, 01:17 PM
गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से होटल व्यवसायी को खौफनाक धमकी, अवैध वसूली न देने पर जान से मारने की WARNING!
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: सीकर जिले में होटल व्यवसायियों में दहशत का माहौल है. महरोली निवासी एक होटल संचालक को गैंगस्टर के नाम पर धमकी देकर अवैध वसूली की मांग की जा रही है. आरोपी ने न मानने पर जान से मारने की खुली धमकी दी है.

मामला क्या है?
सरगोठ स्थित मकराना राज होटल के संचालक गंगा सिंह शेखावत को 4 मई और 6 मई को विदेशी नंबरों से कॉल आए. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य वीरेंद्र चारण बताया. आरोपी ने गंगा सिंह से मोटी रकम की मांग की और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार दिया जाएगा. पीड़ित गंगा सिंह शेखावत ने बताया कि कॉल के दौरान आरोपी ने कई बार जान से मारने की धमकी दी. लगभग 4 मिनट तक चली इस कॉल में आरोपी ने बेहद अपमानजनक और डराने वाली भाषा का इस्तेमाल किया.

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धमकी के सबूत भी भेजे
धमकी केवल फोन कॉल तक सीमित नहीं रही. आरोपी ने गंगा सिंह के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज और वॉइस नोट भी भेजे. इनमें भी मारने की धमकी और पैसे की मांग साफ-साफ लिखी और कही गई है. परिवार इस पूरे मामले से बेहद दहशत में है.

पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट
लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर गंगा सिंह शेखावत ने सीकर पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस की टीम विदेशी नंबरों की लोकेशन, कॉल डिटेल्स और भेजे गए मैसेज की तकनीकी जांच में जुट गई है. जांच एजेंसियां आरोपी की पहचान और उसके गैंग से संबंध की पुष्टि करने की कोशिश कर रही हैं.

होटल व्यवसायियों में फैला भय
इस घटना के बाद सीकर जिले के होटल व्यवसायियों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है. कई होटल संचालकों ने कहा है कि अगर पुलिस समय रहते इस गिरोह पर कार्रवाई नहीं करती तो भविष्य में ऐसे मामले और बढ़ सकते हैं.व्यवसायी अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि होटल व्यवसायियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए.


रोहित गोदारा गैंग का नाम
रोहित गोदारा गैंग राजस्थान में पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में चर्चा में रहा है. इस गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध वसूली, धमकी और जान से मारने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं.

पुलिस की भूमिका
पुलिस ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. वरिष्ठ अधिकारी लगातार इस मामले की निगरानी कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि राजस्थान में गैंगस्टरों द्वारा व्यावसायियों को दी जा रही धमकियां अब गंभीर समस्या बनती जा रही हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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