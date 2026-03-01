सीकर में 13 लाख की रिश्वत लेते फर्जी “ईडी अधिकारी” गिरफ्तार, एसीबी की बड़ी ट्रैप कार्रवाई

Sikar News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 13 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया. आरोपी खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़ा अधिकारी बताकर लोगों को राहत दिलाने का झांसा देता था.
Rajasthan News: राजस्थान के सीकर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी सफल ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) का फर्जी अधिकारी बनकर घूस वसूलने वाले एक व्यक्ति को दबोच लिया है. आरोपी उत्तम पांडे (निवासी अयोध्या, उत्तर प्रदेश) खुद को ED चंडीगढ़ ऑफिस का सीनियर हेड कांस्टेबल बताकर लोगों को धोखा दे रहा था.
15 लाख की डिमांड, 13 लाख पर फाइनल डील
एसीबी के अनुसार, आरोपी ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से जुड़े मामले में, जहां QFX Pvt. Ltd. में निवेश से संबंधित कथित धोखाधड़ी का प्रकरण चल रहा था, परिवादी का नाम हटवाने और ED जांच से राहत दिलाने का झांसा देकर पहले 20 लाख रुपये मांगे थे. बाद में बातचीत के दौरान यह रकम 15 लाख पर आई और आखिरकार 13 लाख रुपये पर डील फाइनल हुई. आरोपी ने पीड़ित को डराया कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसे आरोपी बना दिया जाएगा. पीड़ित ने पहले ही 2 लाख रुपये दे दिए थे और शेष 13 लाख की राशि लेने के लिए आरोपी सीकर पहुंचा था.
ट्रैप ऑपरेशन में होटल अशोका के पास गिरफ्तारी
शिकायत मिलने के बाद जयपुर ACB की स्पेशल यूनिट-द्वितीय ने डीआईजी अनिल कयाल की मॉनिटरिंग में सावधानीपूर्वक ट्रैप प्लान किया. शनिवार को जब आरोपी कल्याण सर्किल स्थित होटल अशोका के पास 13 लाख रुपये की रिश्वत ले रहा था, तभी एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. छापेमारी में आरोपी के कब्जे से कुल 13 लाख रुपये बरामद हुए, जिसमें 2 लाख नकद और 11 लाख अन्य माध्यमों से प्राप्त रकम शामिल है.
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश
यह कार्रवाई ED की आड़ में ठगी और भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने वाली बताई जा रही है. एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की जांच में उसके अन्य संभावित शिकारों और नेटवर्क का पता लगाया जाएगा. ACB ने लोगों से अपील की है कि ऐसे फर्जी अधिकारियों से सतर्क रहें और किसी भी धमकी या रिश्वत मांग पर तुरंत सूचना दें. यह घटना भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में राजस्थान पुलिस की मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाती है.
