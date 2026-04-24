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झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से युवक की मौत! निजी क्लिनिक पर परिजनों का गुस्सा फूटा

Rajasthan News: श्रीमाधोपुर इलाके के थोई क्षेत्र में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां निजी मेडिकल में उपचार के दौरान 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई. परिजनों और ग्रामीणों ने झोलाछाप डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का गंभीर आरोप लगाया है. घटना के बाद गुस्साए लोग थोई सीएचसी के बाहर धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग कर रहे हैं.

Edited byAnsh RajReported byAshok singh shekhawat
Published: Apr 24, 2026, 09:33 AM|Updated: Apr 24, 2026, 09:33 AM
झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से युवक की मौत! निजी क्लिनिक पर परिजनों का गुस्सा फूटा
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Sikar News: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के थोई क्षेत्र से एक बेहद दुखद और गंभीर मामला सामने आया है, जहां निजी मेडिकल में इलाज के दौरान 18 वर्षीय युवक अजय सैनी की मौत हो गई. मृतक अजय सैनी खागावाला नोहड़ा (दिवराला) का निवासी था और अपने परिवार का इकलौता सहारा था. पिता के निधन के बाद अजय ही कैटरिंग और मजदूरी का काम कर परिवार का भरण-पोषण कर रहा था.


काम पर जाते समय बिगड़ी तबीयत
जानकारी के अनुसार, अजय सैनी कैटरिंग टीम के साथ कार्य के लिए होलियाकाबास गांव जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे चक्कर आने लगे. उसके साथियों ने तत्काल उसे पास के एक निजी मेडिकल रिसर्च सेंटर में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां कथित रूप से एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा उपचार किया जा रहा था.


गलत इंजेक्शन और ड्रिप लगाने का आरोप
परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि वहां मौजूद झोलाछाप डॉक्टर ने अजय को बिना उचित जांच के इंजेक्शन लगा दिया और ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा दी. आरोप है कि इस इलाज के बाद अजय की हालत और ज्यादा खराब हो गई. स्थिति गंभीर होने पर आरोपी डॉक्टर ने करीब 700 रुपये लेकर उसे तुरंत श्रीमाधोपुर अस्पताल ले जाने की सलाह दी.


अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
परिजन जब अजय को लेकर श्रीमाधोपुर अस्पताल पहुंचे, तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.


परिजनों और ग्रामीणों का धरना, न्याय की मांग
घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थोई सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया है. वहीं परिजन और ग्रामीण अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. उनकी मांग है कि मामले की मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाए, आरोपी झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए.


प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग
देर रात से जारी इस धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौजूद हैं. सभी लोग प्रशासन से जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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