Sikar News: सीकर के सांगलिया गांव में खेतों में जुताई के दौरान ट्रैक्टर सहित फार्म पॉन्ड में गिरा किसान, डूबने से दर्दनाक मौत

Rajasthan News: राजस्थान के सीकर जिले के लोसल क्षेत्र के सांगलिया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने ग्रामीण इलाके को शोक में डुबो दिया है. बीती रात खेतों में जुताई के दौरान किसान चेनाराम का ट्रैक्टर फार्म पॉन्ड में गिर गया, जिससे उनकी डूबने से मौके पर ही मौत हो गई. 45 वर्षीय चेनाराम सांगलिया गांव के निवासी थे, जो अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई का कार्य कर रहे थे. असंतुलन के कारण ट्रैक्टर पॉन्ड में समा गया, और चेनाराम को बाहर निकलने का मौका ही न मिला. घटना की खबर फैलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया, और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की कड़वी सच्चाई को उजागर कर रही है.

जुताई के दौरान अनियंत्रित ट्रैक्टर

रात करीब 9 बजे चेनाराम अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे. अंधेरे और खेत की असमान सतह के कारण ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया, और यह तेजी से फार्म पॉन्ड की ओर बढ़ गया. ट्रैक्टर सहित पानी में गिरते ही चेनाराम फंस गए. पॉन्ड की गहराई लगभग 15 फीट होने से उन्हें बचने का कोई रास्ता न मिला. स्थानीय किसानों के अनुसार, फार्म पॉन्ड खेती के लिए सिंचाई के उद्देश्य से बनाए गए थे, लेकिन अंधेरे में इनके किनारों पर खतरा बना रहता है. चेनाराम के पास कोई सहायक नहीं था, जिससे हादसा और घातक हो गया.

जूते तैरते देखा तो लगा शक

परिजनों ने बताया कि चेनाराम देर रात तक घर नहीं लौटे. उनका फोन भी बंद आ रहा था. सबसे पहले पत्नी ने आसपास के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग न मिला. रात भर तलाशी अभियान चलाने के बाद सुबह करीब 5 बजे वे खेत पहुंचे. वहां फार्म पॉन्ड के चारों ओर की तारबंदी टूटी हुई मिली, और पानी की सतह पर चेनाराम के जूते तैरते दिखे. यह देखकर परिवार में कोहराम मच गया. बेटे ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी. एक परिजन ने कहा, "रात भर नींद न आई, सोचा कहीं फंस गए होंगे. लेकिन सुबह का दृश्य देखकर तो रूह कांप गई."

क्रेन व सिविल डिफेंस टीम की मदद से कार्रवाई

सूचना मिलते ही लोसल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. दांतारामगढ़ तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत और लोसल नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह के निर्देशन में सिविल डिफेंस टीम बुलाई गई. पहले क्रेन की सहायता से ट्रैक्टर को पॉन्ड से बाहर निकाला गया, जो पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था. इसके बाद गोताखोरों ने पानी में उतरकर चेनाराम का शव तलाशा और बाहर निकाला. शव को लोसल के उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. तहसीलदार राजावत की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम कराया गया, और शव परिजनों को सौंप दिया. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में ट्रैक्टर की तकनीकी खराबी या चालक की लापरवाही का पता लगाया जा रहा है.

ग्रामीणों का आक्रोश: खेती में सुरक्षा उपायों की मांग

घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने फार्म पॉन्ड के किनारों पर सुरक्षा रेलिंग और रोशनी की मांग की है. एक बुजुर्ग किसान ने कहा, "अंधेरे में जुताई खतरनाक है, लेकिन मजबूरी है. सरकार को ऐसे पॉन्डों के लिए सुरक्षा मानक लागू करने चाहिए." चेनाराम के परिवार में पत्नी, दो बेटे और बुजुर्ग मां हैं, जो अब बेटों के सहारे जीएंगे. पुलिस ने ट्रैक्टर चालक की पहचान की है, लेकिन चूंकि चेनाराम ही चालक थे, इसलिए दुर्घटना का कारण स्पष्ट करने पर जोर है. यह हादसा ग्रामीण राजस्थान में कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता बढ़ा रहा है.

