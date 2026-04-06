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सीकर में आसमानी आफत से किसान बेहाल, ओलावृष्टि और बारिश ने तबाह की गेहूं-चने की फसल

Sikar Heavy hailstorm News: सीकर जिले में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश ने किसानों की रबी फसल को बुरी तरह तबाह कर दिया है. गेहूं और चने की फसल खेतों में ही सड़ गई, जिससे किसानों की छह महीने की मेहनत एक रात में बर्बाद हो गई.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Apr 06, 2026, 09:48 AM IST | Updated:Apr 06, 2026, 09:48 AM IST

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सीकर में आसमानी आफत से किसान बेहाल, ओलावृष्टि और बारिश ने तबाह की गेहूं-चने की फसल

Sikar News: पिछले कुछ दिनों से हुई तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि ने शेखावाटी क्षेत्र के किसानों की रबी फसल को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. खासकर सीकर जिले में गेहूं, चना और सरसों की फसल लगभग तबाह हो गई है. कटाई के कगार पर खड़ी फसलें पानी और ओले पड़ने से खेतों में ही सड़ने लगी हैं, जिससे किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है.

किसानों का कहना है कि छह महीने की मेहनत एक रात में बर्बाद हो गई. कई किसानों ने 15 से 20 बीघा जमीन पर रबी फसल बोई थी, लेकिन अब 50 से 60 प्रतिशत तक फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है. गेहूं के दाने काले पड़ गए हैं और चना की फसल भी पानी में सड़ गई है.

स्थानीय किसान रणवीर सिंह ने बताया, “बारिश और ओलावृष्टि ने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी. छह महीने की मेहनत, खर्चा और मजदूरी सब पानी में बह गया. अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, भगवान ही सहारा है. एक अन्य किसान राकेश कालेर ने कहा कि फसल खराब होने के बाद भी गेहूं को मशीन से निकलवाना पड़ेगा क्योंकि इसे फेंका नहीं जा सकता. बारिश के कारण फसल का चारा भी जानवरों के काम का नहीं रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि फसल बीमा का क्लेम भी ज्यादातर कागजी कार्यवाही तक सीमित रह जाता है और किसानों को वास्तविक मुआवजा नहीं मिलता.

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किसान अब प्रशासन और सरकार से मांग कर रहे हैं कि फसल खराबी का तुरंत आकलन किया जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सिर्फ कागजों में ही खानापूर्ति की गई तो किसानों में गुस्सा बढ़ेगा. वर्तमान में सीकर जिले के कई गांवों में किसान खेतों में खड़ी बची-खुची फसल बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अधिकांश फसल बच पाना मुश्किल नजर आ रहा है.

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