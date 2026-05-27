/सीकर हवाई पट्टी और चने की खरीद में भ्रष्टाचार पर बवाल, किसानों ने खोला मोर्चा, जानें मांगें

Sikar News : अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी सीकर के आह्वान पर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई भारी वृद्धि को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सीकर सांसद कामरेड अमराराम ने कहा कि केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट और अमेरिका परस्त नीतियों से आज देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में पहुंच गई है. आज अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण हम हमारे पुराने मित्र रुस - ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहे हैं, जो एक तरीके से हमारी संप्रभुता को चुनौती है. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के बावजूद लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि कर आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा व हर स्तर पर महंगाई बे लगाम हो चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सीकर सांसद कामरेड अमराराम ने कहा कि नीट एग्जाम में बड़े स्तर पर धांधली और अब सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 12वीं के रिजल्ट में अनियमितताओं ने एन. टी. ए. सहित केंद्रीय एजेंसीज के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.

किसान सभा के जिला महामंत्री सागर खाचरिया ने बताया कि आज के प्रदर्शन में मुख्य रूप से कृषि हेतु टैक्स फ्री डीजल उपलब्ध कराने, पर्याप्त मात्रा और सस्ती दर पर डीएपी, यूरिया और दवाईयां उपलब्ध कराने, सीकर शहर में गंदे पानी के समुचित निस्तारण, बकाया बीमा क्लेम को तत्काल जारी करने, चने के समर्थन मूल्य पर खरीद में भ्रष्टाचार और गलत पंजीयन के दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने और तारपुरा हवाई पट्टी के विस्तार में किसानों की भूमि अधिग्रहण नहीं करने की मांग अहम रही.

इस दौरान किसान सभा के जिलाध्यक्ष हरफूल सिंह बाजिया, मंगल सिंह यादव, राम प्रसाद जांगिड़, रुड़सिंह महला, कमला चौधरी, जयप्रकाश पूनिया, भगवान सहाय ढाका, सत्यजीत भींचर, भोजराज सिंह, बेगाराम कुल्हरी, एडवोकेट महावीर जांगू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!