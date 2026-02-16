फतेहपुर में 1100 बीघा गोचर भूमि के लिए सड़क पर उतरा जनसैलाब, बाजार पूरी तरह हुआ ठप

Fatepur(Sikar) News: सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में आज सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन यह सन्नाटा किसी डर का नहीं बल्कि अपनी विरासत और गोचर भूमि को बचाने के संकल्प का है. कसेरा बीहड़ की करीब 1100 बीघा जमीन को बचाने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए फतेहपुर बंद के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है. शहर के सभी प्रमुख बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद हैं.

क्या है पूरा विवाद?

बता दें कि गोचर भूमि को बचाने को लेकर आज फतेहपुर बंद का आह्वान किया गया है. जिसका व्यापक असर है. बंद के चलते पुलिस बल तैनात है. सुबह से ही फतेहपुर शहर के बाजार पूरी तरह से बंद है और लोग गोचर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. फतेहपुर शहर के कसेरा बीहड़ से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है.जहां गोचर भूमि की रजिस्ट्री करने का विरोध किया जा रहा है और अब इस गोचर भूमि को बचाने के लिए विभिन्न संगठन सामने आए हैं. बाजार बंद को विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया है और राजनीतिक पार्टि भी बंद के समर्थन में है.

जानकारी के मुताबिक फतेहपुर में करीब 1100 बीघा जमीन जो कसेरा बीहड़ के नाम से जानी जाती है. इस जमीन को गोचर के लिए छोड़ा गया था और काफी समय से स्थानीय पिंजरापोल गौशाला इसका संचालन कर रही थी. जबकि मैना देवी चैरिटेबल ट्रस्ट इसे अपनी संपत्ति बता रहा था. पिछले हफ्ते इसकी रजिस्ट्री विभिन्न लोगों के नाम कर दी गई इसके बाद से लोगों ने पहले तहसीलदार को ज्ञापन दिया उसके बाद एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था.आज विभिन्न संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान किया था स्थानीय विधायक हाकम अली ने कुछ दिन पहले विधानसभा में भी यह मामला उठाया था. लोगों का कहना है कि इस जमीन की रजिस्ट्री निरस्त की जाए और यह जमीन गोचर ही रहे.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बंद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है. फतेहपुर शहर के चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रदर्शनकारी समूहों में एकत्र होकर गोचर भूमि के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं. प्रशासन के लिए अब चुनौती इस पेचीदा कानूनी और जन-भावनाओं से जुड़े मामले का समाधान निकालना है.

फतेहपुर कस्बा बंद

सीकर जिले के फतेहपुर मण्डावा रोड पर गोचर,भूमि कसेरा बीड की गलत रजिस्ट्री बनाये जाने के विरोध मे आज फतेहपुर शहर के बाजार पूरी तरह बंद रखे गए है. जिसका व्यापक असर है. फतेहपुर शहर का मुख्य बाजार,सब्जी मण्डी,बस स्टेण्ड, संकरी गली मार्ग सहित अन्य स्थानो व बाजारो मे दुकानें,हाथ ठेला,चाय पानी की दुकाने बंद है. बता दें कि बाजार मे हलवाई पट्टी के पास सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमे संतो सहित अनेक जन प्रतिनिधी भी शामिल होगे. बाजार बंद को देखते हुए शहर मे व्यापार मण्डल ने भी समर्थन दिया है. वहीं फतेहपुर बंद के चलते पुलिस बल तैनात है. जिसका व्यापक असर दिख रहा है. गौरतलब है कि फतेहपुर गो शाला की गोचर भूमि की गलत रजिस्ट्री बनाने के आरोप के मामले मे विभिन्न संगठनों और गो भक्तों व पिंजरापोल गो शाला समिति के लोग कई दिनों से आंदोलन कर रहे है.

