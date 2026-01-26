फतेहपुर में कड़ाके की ठंड जारी, लगातार दूसरे दिन माइनस में पारा, पाले से फसलों को खतरा

Sikar Weather Update: शेखावाटी का हृदय स्थल फतेहपुर इन दिनों किसी हिल स्टेशन से भी अधिक सर्द हो चुका है. आसमान साफ होते ही यहां कड़ाके की सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है. सोमवार को लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे दर्ज किया गया, जिससे समूचा जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

जमाव बिंदु के नीचे तापमान

फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह का न्यूनतम तापमान माइनस 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हालांकि यह रविवार के माइनस 2.4 डिग्री के मुकाबले एक डिग्री अधिक था, लेकिन गलन और ठिठुरन में कोई कमी नहीं दिखी.सर्दी के तेवर इतने सालने वाले हैं कि सुबह देर तक लोग घरों में कैद रहे.

खेतों में बर्फ की जमीं परतें

कड़ाके की ठंड का असर आज सुबह धरातल पर साफ दिखाई दिया. खेतों में खड़ी फसलों, घास और मिट्टी पर ओस की बूंदें जम गई थीं, जिससे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सफेद पाउडर छिड़क दिया हो.खुले में खड़ी गाड़ियों की छतों और शीशों पर बर्फ की मोटी परत जमी नजर आई.पाइपों के भीतर पानी जम जाने के कारण किसानों को सुबह के समय सिंचाई करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

अलाव का सहारा और धूप से राहत

सुबह की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग जगह-जगह अलाव तापते नजर आए. चाय की दुकानों पर सुबह से ही खासी भीड़ रही, जहां लोग गर्मागर्म चाय की चुस्कियों के साथ सर्दी को मात देने की कोशिश करते दिखे. हालांकि, सूरज चढ़ने के साथ ही खिली तेज धूप ने लोगों को गलन से कुछ राहत प्रदान की.

फसलों पर मंडराया खतरा

तापमान के लगातार शून्य से नीचे रहने के कारण रबी की फसलों, विशेषकर सरसों पर पाले (Frost) का खतरा मंडराने लगा है. कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों को बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें या रात के समय खेतों की मेड़ों पर धुआं करें.

