सीकर में आग का गोला बना कंटेनर, बाल-बाल बचा ड्राइवर

Sikar Fire Incident: सीकर जिले के सरगोठ में एनएच-52 पर अचानक सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर में आग लग गई. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कंटेनर की केबिन से धुआं उठता देख लोगों ने शोर मचाया.
Sikar Fire Incident: राजस्थान के सीकर जिले के सरगोठ में एनएच-52 पर अचानक सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर में आग लग गई. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कंटेनर की केबिन से धुआं उठता देख लोगों ने शोर मचाया. कंटेनर में आग भभकने लगी तो चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई.
सूचना मिलते ही रींगस नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. आग की लपटें तेज होने से दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. प्रत्यक्षदर्शी महेंद्र सैनी ने बताया कि कंटेनर की केबिन में चिंगारी देखी तो सोचा कि चालक खाना बना रहा होगा, लेकिन देखते ही देखते कंटेनर आग के गोले में तब्दील हो गया.
घटना के दौरान हाईवे पर कुछ देर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही. समय रहते दमकल के पहुंच जाने से बड़ा हादसा होने से टल गया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. वहीं कंटेनर चालक निमोद कुचामन निवासी शंकर लाल सैनी ने बताया कि वह भीलवाड़ा से काकड़ा भरकर लाया था, जो श्रीमाधोपुर खाली करने के बाद वापस जयपुर जा रहा था. इसी दौरान अचानक सरगोठ स्टैंड पर आग लग गई.
सीकर की सदर थाना पुलिस ने रोहित गोदारा और नवीन बॉक्सर गैंग से धमकी देकर व्यापारी से फिरौती मांगने की बड़ी वारदात का खुलासा किया है. पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने व्यापारी को धमकी दिलाई थी और गैंग के सभी बदमाशों के संपर्क में थे. जिले में लगातार व्यापारियों को धमकी देने के मामले सामने आ रहे थे इसी बीच पुलिस ने यह कार्रवाई की है.
पुलिस अधीक्षक परिवहन नायक नुनावत ने बताया कि मामले में सुरेंद्र बांगड़वा और हेमंत शर्मा नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया है. यह लोग रोहित गोदारा और नवीन बॉक्सर गैंग के संपर्क में थे और उन्होंने इलाके के सेवद गांव के एक कारोबारी को धमकी दिलवाई थी. जिले में लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं, उसको देखते हुए पुलिस इस तरह की बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है.
