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पटाखों के विवाद ने बिगाड़ी शादी की खुशियां, बारात पर लाठी-सरियों से हमला, पुलिस की मौजूदगी में हुए फेरे

Sikar News: सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड के झाडेवा गांव में शादी समारोह के दौरान पटाखे चलाने की बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते बरात पर लाठी-सरियों से हमला कर दिया गया, जिसमें कई बराती घायल हो गए.

Edited byAnsh RajReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 28, 2026, 10:38 AM|Updated: Jun 28, 2026, 10:38 AM
पटाखों के विवाद ने बिगाड़ी शादी की खुशियां, बारात पर लाठी-सरियों से हमला, पुलिस की मौजूदगी में हुए फेरे
Image Credit: Ai generatedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के झाडेवा गांव में एक शादी समारोह के दौरान पटाखे चलाने की बात को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि शादी की खुशियां देखते ही देखते तनाव और हिंसा में बदल गईं. भंवरलाल की बेटी की शादी के लिए भौडकी गांव से बरात आई थी. बरात जब लड़की पक्ष के घर की ओर बढ़ रही थी, तभी पटाखे चलाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-सरियों से हमला कर दिया गया.


हमले में कई बराती घायल
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के दौरान बरात पर अचानक लाठी-सरियों से हमला कर दिया गया. इस हमले में चार से पांच बराती घायल हो गए. घायलों को तत्काल उपचार के लिए नवलगढ़ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया. शादी समारोह में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया.

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दूल्हे पर वाहन चढ़ाने का भी आरोप
घटना के दौरान सबसे गंभीर आरोप यह सामने आया कि घोड़ी पर बैठे दूल्हे को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई. आरोप है कि दूल्हे पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया. हालांकि इस घटना में दूल्हा सुरक्षित बच गया, लेकिन इस घटना से बरातियों और परिजनों में दहशत फैल गई. घटना के बाद बरात का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए.


पुलिस ने संभाला मोर्चा
घटना की सूचना मिलते ही लक्ष्मणगढ़ पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार मीणा और बलारां थाना प्रभारी विक्रम सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को शांत कराया. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया तथा पूरे मामले की जानकारी जुटाई. विवाद के बाद बरात वापस लौट गई, लेकिन शादी की रस्मों को पूरा कराने के लिए पुलिस ने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की.


पुलिस सुरक्षा में संपन्न हुए फेरे
तनावपूर्ण माहौल के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में दूल्हा-दुल्हन के फेरे शांतिपूर्वक संपन्न कराए गए. पुलिस की सतर्कता के कारण शादी की मुख्य रस्म पूरी हो सकी और किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और विवाद के कारणों के साथ-साथ हमले में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. यह घटना एक बार फिर सामाजिक आयोजनों में छोटी-सी बात पर हिंसा होने की बढ़ती प्रवृत्ति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती को उजागर करती है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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