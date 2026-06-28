/पटाखों के विवाद ने बिगाड़ी शादी की खुशियां, बारात पर लाठी-सरियों से हमला, पुलिस की मौजूदगी में हुए फेरे

Rajasthan Crime News: सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के झाडेवा गांव में एक शादी समारोह के दौरान पटाखे चलाने की बात को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि शादी की खुशियां देखते ही देखते तनाव और हिंसा में बदल गईं. भंवरलाल की बेटी की शादी के लिए भौडकी गांव से बरात आई थी. बरात जब लड़की पक्ष के घर की ओर बढ़ रही थी, तभी पटाखे चलाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-सरियों से हमला कर दिया गया.



हमले में कई बराती घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के दौरान बरात पर अचानक लाठी-सरियों से हमला कर दिया गया. इस हमले में चार से पांच बराती घायल हो गए. घायलों को तत्काल उपचार के लिए नवलगढ़ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया. शादी समारोह में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया.

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दूल्हे पर वाहन चढ़ाने का भी आरोप

घटना के दौरान सबसे गंभीर आरोप यह सामने आया कि घोड़ी पर बैठे दूल्हे को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई. आरोप है कि दूल्हे पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया. हालांकि इस घटना में दूल्हा सुरक्षित बच गया, लेकिन इस घटना से बरातियों और परिजनों में दहशत फैल गई. घटना के बाद बरात का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए.



पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही लक्ष्मणगढ़ पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार मीणा और बलारां थाना प्रभारी विक्रम सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को शांत कराया. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया तथा पूरे मामले की जानकारी जुटाई. विवाद के बाद बरात वापस लौट गई, लेकिन शादी की रस्मों को पूरा कराने के लिए पुलिस ने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की.



पुलिस सुरक्षा में संपन्न हुए फेरे

तनावपूर्ण माहौल के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में दूल्हा-दुल्हन के फेरे शांतिपूर्वक संपन्न कराए गए. पुलिस की सतर्कता के कारण शादी की मुख्य रस्म पूरी हो सकी और किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और विवाद के कारणों के साथ-साथ हमले में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. यह घटना एक बार फिर सामाजिक आयोजनों में छोटी-सी बात पर हिंसा होने की बढ़ती प्रवृत्ति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती को उजागर करती है.

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