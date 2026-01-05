Zee Rajasthan
श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष चौहान के बेटे को मिली जान से मारने की धमकी, 3 करोड़ रुपये की मांगी फिरौती

Khatu Shyam Ji: विश्वविख्यात खाटू धाम में श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान के बेटे मानवेंद्र सिंह चौहान को फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी मिली. 

Published: Jan 05, 2026, 03:42 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 03:42 PM IST

श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष चौहान के बेटे को मिली जान से मारने की धमकी, 3 करोड़ रुपये की मांगी फिरौती

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में विश्वविख्यात खाटू धाम में श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान के बेटे मानवेंद्र सिंह चौहान को फिरौती के लिए धमकी देने का मामला सामने आया है. लॉरेंस गैंग के हरि बॉक्सर ने फिरौती के लिए मानवेंद्र सिंह को विदेशी नंबरों से कॉल कर 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने को कहा गया है.

वही, गोलियों से और ग्रेनेड बम से जान से मारने की धमकी दी. इस संबंध में मानवेंद्र सिंह चौहान ने खाटूश्यामजी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. पुलिस को दी शिकायत में मानवेंद्र सिंह चौहान पुत्र कालू सिंह निवासी वार्ड नंबर 3 खाटूश्यामजी ने बताया कि उसके मोबाइल नंबर पर 4 जनवरी को विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आया.

कॉल करने वाले ने कहा कि मैं हरि बॉक्सर लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से बोल रहा हूं. कल शाम तक 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके सेटलमेंट कर लेना अन्यथा मरने के लिए तैयार रहना. इस बात को हल्के में मत लेना, मैं तुम्हारे घर पर आकर गोलियों से, ग्रेनेड बम से जान से मार दूंगा और मरवा दूंगा.

मानवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट पर पुलिस ने संगठित अपराध सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है. मामले में थानाधिकारी पवन कुमार चौबे का कहना है कि मानवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है. विदेशी नंबरों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

बता दें कि सीकर जिले में रोहित गोदारा गैंग और लॉरेंस गैंग करीब एक दर्जन लोगों को धमकियां दे चुकी है. खाटू श्याम जी में इससे पहले श्याम सुन्दर पूनिया और पूरणमल हरनाथका को और फतेहपुर में पहले भी कई धमकियां मिल चुकी है.

इधर, रींगस-खाटूश्यामजी रोड पर लांपुवा के पास देर रात करीब 2 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया. स्विफ्ट कार और सवारी गाड़ी की आमने-सामने की भिड़ंत में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए.

एएसआई सांवताराम गुर्जर ने बताया कि हादसे में सवारी गाड़ी चालक रींगस निवासी अजय देवंदा तथा स्विफ्ट कार सवार दौसा जिले के सुरतपुरा निवासी गौरव सैनी और अजय सैनी की मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल अजय सैनी ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

वहीं, हादसे में घायल दो युवकों का अस्पताल में उपचार जारी है. स्विफ्ट कार में चार युवक सवार थे, जबकि सवारी गाड़ी चालक अकेला ही खाटूश्यामजी से रींगस की ओर आ रहा था. इसी दौरान लांपुवा के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया. एक मृतक का शव खाटूश्यामजी उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में तथा दूसरे का शव रींगस उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है.
