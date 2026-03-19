संभल की महिला जासूस खड़ा कर थी बड़ा नेटवर्क, पाकिस्तान भेजे जा रहे थे खाटू श्याम जी के वीडियो और फोटो

Khatu Shyam Ji: गाजियबाद में एक नेटवर्क को खुलासा हुआ, जो खाटू श्याम जी की लोकेशन, वीडियो और फोटो पाकिस्तान भेज रहा था. आपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बैठा ऑपरेटर जासूसों से सैन्य ठिकानों और धार्मिक स्थलों की निगरानी करवा रहा था.
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Khatu Shyam Ji: खाटू श्याम मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई. गाजियाबाद में जासूसी नेटवर्क में खुलासा किया गया, जो खाटू श्याम जी की लोकेशन, वीडियो और फोटो पाकिस्तान भेज रहे थे.
ये पूरा नेटवर्क 14 मार्च को पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कौशांबी जिले में पकड़ गया. ये लोग देश के सैन्य ठिकानों और सैनिक गतिविधियों की जानकारी और धार्मिक स्थलों की भी जानकारी जुटा रहे थे.
29 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में
वहीं, इस नेटवर्क को गाजियाबाद में ज्यादा लोगों को जोड़ने का टारगेट दिया गया था. 24 तारीख तक 6 आरोपी गाज़ियाबाद पुलिस की कस्टडी में है. आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ. आपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बैठा ऑपरेटर जासूसों से सैन्य ठिकानों की निगरानी करवा रहा था. पाकिस्तानी ऑपरेटर सैन्य ठिकानों पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखना चाहता था. दिल्ली कैंट और सोनीपत के बाद अंबाला सैन्य ठिकानों पर भी CCTV कैमरे लगाने की प्लानिंग थी. सैन्य ठिकानों पर कब और कितने लोग आ रहे है, किस तरह की हलचल है, पाकिस्तानी ऑपरेटर CCTV फुटेज के ज़रिए नजर रखने की फिराक में था.
फरवरी में लगा था दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर CCTV
दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर फरवरी में सोलर से चलने वाला CCTV कैमरा लगा था. 50 लोकेशन पूरे भारत में चिह्नित किए गए थे जहां, सोलर CCTV कैमरे लगाने थे, जिसमे धार्मिक स्थल और सैन्य ठिकाने भी शामिल थे.
क्यों भेजी जा रही थी खाटूश्यामजी की फोटो पाकिस्तान ?
मिली जानकारी के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई. इस दौरान आरोपियों के जब्त किए गए मोबाइल से जांच एजेंसियों को खाटू श्याम मंदिर के साथ कई धार्मिक स्थलों के फोटो और वीडियो मिले. वहीं, जब मोबाइल को खंगाला गया तो उसमें पता चला कि आरोपियों ने खाटू श्याम मंदिर की लोकेशन वीडियो और फोटो पाकिस्तान भेजे थे. इसके साथ ही आरोपियों को पाकिस्तान से ऑनलाइन ट्रेनिंग, पैसे और निर्देश मिल रहे थे. प्रवीण और ऋतिक को CCTV लगाने और डेटा भेजने की ट्रेनिंग दी गई. वीडियो और जानकारी विदेश भेजने के तरीके भी सिखाए गए. आरोपी प्रवीण द्वारा सोनीपत रेलवे स्टेशन पर लगाया गए सोलर कैमरा पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसके बदले प्रवीण को16000 रुपये दिए गए थे.
महिला जासूस कर रही थी एक बड़ा नेटवर्क खड़ा
महिला के साथ गिरफ्तार 6 जासूसों का अलग अलग टास्क था. संभल की रहने वाली महिला साने इरम उर्फ महक डायरेक्ट पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में थी. सुहैल बाकी जासूसों को पैसे देने का काम करता था. प्रवीण और रितिक का काम CCTV लगाना और वीडियो इरम उर्फ महक को देना होता था. गिरफ्तार आरोपी सुहेल मलिक उर्फ रोमियो, साने करम उर्फ महक, प्रवीन, राज वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि और रितिक गंगवार नेटवर्क का टारगेट सैन्य ठिकानों, सैनिक गतिविधियों और धार्मिक स्थलों की जानकारी जुटाना था.
दिल्ली कैंट और सोनीपत में CCTV लगाने के बाद, CCTV का वीडियो बना कर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को भेजा था. महिला जासूस इरम उर्फ महक एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रही थी. पुलिस ने अभी तक 29 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. दिल्ली में एक हैंडलर ने सोलर CCTV कैमरे जासूसों को दिए थे.
कौन हैं गैंगस्टर शहजाद भट्टी?
जांच में हापुड़ में भी पकड़े गए आरोपी अजीम राणा के मोबाइल से भी मंदिरों की तस्वीरें मिलीं. तस्वीरें पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी को भेजी जा रही थीं. हालांकि दोनों गाजियाबाद और हापुड़ दोनो अलग-अलग मामले है लेकिन दोनों मामलों में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, जिसकी जांच NIA, IB समेत गाज़ियाबाद क्राइम ब्रांच, यूपी ATS और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच कर रही है.
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