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शादी के लिए दबाव बना रहे युवक ने खोया आपा, युवती और मां पर किया चाकू से हमला

Sikar: सीकर जिले के रींगस कस्बे में जबरन शादी का दबाव बनाने वाले युवक ने युवती के शादी से इनकार करने पर चाकू से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आई युवती की मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है.

Edited byAnsh RajReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 07, 2026, 01:28 PM|Updated: Jul 07, 2026, 01:28 PM
शादी के लिए दबाव बना रहे युवक ने खोया आपा, युवती और मां पर किया चाकू से हमला
Image Credit: SikarSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar Knife Attack: सीकर जिले के रींगस क्षेत्र की ढाणी कासी का वाली में सोमवार को एक सनसनीखेज चाकूबाजी की घटना सामने आई. जबरन शादी का दबाव बना रहे एक युवक ने युवती के मना करने पर उस पर चाकू से हमला कर दिया. बेटी को बचाने के लिए बीच में आई मां भी हमले का शिकार हो गई और उसके गले पर चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.


शादी का दबाव बना रहा था आरोपी

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पुलिस के अनुसार आरोपी महिपाल जाट, निवासी दादिया रामपुरा, पिछले कुछ समय से युवती के घर आता-जाता था. पीड़ित युवती मनीषा कुमावत ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी लगातार उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था. सोमवार को वह चाकू लेकर घर पहुंचा और फिर से शादी के लिए दबाव बनाने लगा. जब युवती ने स्पष्ट रूप से शादी से इनकार कर दिया तो आरोपी ने गुस्से में आकर उस पर चाकू से हमला कर दिया.


बेटी को बचाने आई मां के गले पर भी किया वार

हमले के दौरान युवती की मां गुलाबी देवी अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच में आ गईं. इस दौरान आरोपी ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनके गले पर गंभीर चोट आई. हमले के बाद दोनों घायल हो गईं. परिजनों और स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल महिला को राजकीय उप जिला अस्पताल, रींगस पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है. युवती को भी प्राथमिक उपचार दिया गया.


आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही रींगस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका-मुआयना किया. पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज कर लिए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.


कई पहलुओं से जांच कर रही पुलिस

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच पहले से परिचय था तथा मामला लेन-देन और आपसी संबंधों से भी जुड़ा हो सकता है. हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि आरोपी के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचना दें. इस घटना ने क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और जबरन शादी जैसे मामलों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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