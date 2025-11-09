ज्वेलर्स की दुकान से 10 लाख की सोने की अंगूठियां चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात

Sikar News: सीकर जिले में श्रीमाधोपुर शहर के खंडेला बाजार में दिनदहाड़े एक ज्वेलर्स की दुकान से करीब 10 लाख रुपए कीमत की सोने की अंगूठियां चोरी हो गईं.
Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में श्रीमाधोपुर शहर के खंडेला बाजार में दिनदहाड़े एक ज्वेलर्स की दुकान से करीब 10 लाख रुपए कीमत की सोने की अंगूठियां चोरी हो गईं. जानकारी के अनुसार, हरिद्वारी लाल तेजपाल ज्वैलर्स की दुकान पर दो बाइकों पर सवार होकर आए दो युवक पहुंचे.
दोनों ने टोपी पहन रखी थी. इनमें से एक युवक दुकान के बाहर बाइक पर खड़ा रहा, जबकि दूसरा अंदर जाकर दुकानदार ओमप्रकाश सोनी से भतीजी का जन्मदिन बताते हुए सोने का सामान दिखाने की मांग करने लगा. दुकानदार ने पहले कान की बाली दिखाई, तो युवक ने दूसरी डिजाइन दिखाने को कहा.
इसी दौरान उसने पास में रखी ट्रे में से करीब 85 ग्राम वजन की चार से पांच सोने की अंगूठियां रूमाल से ढककर झपट्टा मारते हुए उठा लीं और सामान न पसंद आने की बात कहते हुए बाहर निकल गया. दुकानदार को चोरी का एहसास तब हुआ जब उसने कुछ देर बाद अंगूठियों की गिनती की.
CCTV फुटेज चेक करने पर युवक की करतूत कैमरे में कैद मिली. घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की. बाजार में वारदात की खबर फैलते ही भारी संख्या में लोग दुकान के बाहर जमा हो गए. पुलिस अब चोरों की पहचान में जुटी हुई है.
