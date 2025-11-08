Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सीकर में बेटी की डोली उठने से पहले घर में लगी आग, परिवार बोला- कैसे विदा होगी लाडो?

Sikar News: राजस्थान में सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत काचरेड़ा में एक घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. इस घटना में घर में रखा लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर राख हो गया. आग लगने के समय परिवार के अधिकांश सदस्य गांव में चल रही शिव पुराण की कथा सुनने गए हुए थे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Nov 08, 2025, 02:04 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 02:04 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान से कितने सांसद जाते हैं संसद? 85 फीसदी लोगों को नहीं पता होगा सही जवाब!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान से कितने सांसद जाते हैं संसद? 85 फीसदी लोगों को नहीं पता होगा सही जवाब!

पाली में महापड़ाव, ब्यावर-पिंडवाड़ा हाइवे बंद, ट्रैफिक डायवर्ट
5 Photos
Pali News

पाली में महापड़ाव, ब्यावर-पिंडवाड़ा हाइवे बंद, ट्रैफिक डायवर्ट

क्या संजू सैमसन का गुलाबी जर्सी से खत्म हुआ कनेक्शन, क्या धोनी की Yellow आर्मी में जाना हुआ फाइनल ?
6 Photos
RAJASTHAN ROYALS

क्या संजू सैमसन का गुलाबी जर्सी से खत्म हुआ कनेक्शन, क्या धोनी की Yellow आर्मी में जाना हुआ फाइनल ?

राजस्थान में अब सर्दी की शुरुआत, सुबह-शाम ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन! पढ़ें आपके जिले का वेदर अपडेट
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में अब सर्दी की शुरुआत, सुबह-शाम ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन! पढ़ें आपके जिले का वेदर अपडेट

सीकर में बेटी की डोली उठने से पहले घर में लगी आग, परिवार बोला- कैसे विदा होगी लाडो?

Sikar News: जिले के नीमकाथाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत काचरेड़ा में एक घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. इस घटना में घर में रखा लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर राख हो गया. आग लगने के समय परिवार के अधिकांश सदस्य गांव में चल रही शिव पुराण की कथा सुनने गए हुए थे.

पीड़ित परिवार के अनुसार, आग से 188 ग्राम सोने के आभूषण, 2 किलो 475 ग्राम चांदी के आभूषण और 4 लाख 70 हजार रुपये नकद जल गए. यह नकदी और आभूषण लड़की की शादी के लिए रखे गए थे. इसके अतिरिक्त, टीवी, मिक्सी, एसी, फ्रिज, सूटकेस और कपड़े सहित कई लाख रुपये का अन्य सामान भी नष्ट हो गया.

जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी शंभू दयाल शर्मा के घर में शाम करीब 7 बजे अचानक आग लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. गांव के लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और लगभग तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. शंभू दयाल के बेटे उमेश की शादी 30 नवंबर को होनी थी साथ ही अगले महीने लड़की की शादी होनी थी, जिसके लिए रखा सारा सामान जल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आग लगने से मकान की पट्टियां भी टूट गईं, जिससे काफी अफरा-तफरी मच गई. शुक्रवार को पाटन पुलिस और हल्का पटवारी ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया. ग्रामीणों के साथ पीड़ित परिवार ने प्रशासन से शॉर्ट सर्किट से हुए इस नुकसान के मुआवजे की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar News Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news