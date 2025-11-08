सीकर में बेटी की डोली उठने से पहले घर में लगी आग, परिवार बोला- कैसे विदा होगी लाडो?

Sikar News: जिले के नीमकाथाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत काचरेड़ा में एक घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. इस घटना में घर में रखा लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर राख हो गया. आग लगने के समय परिवार के अधिकांश सदस्य गांव में चल रही शिव पुराण की कथा सुनने गए हुए थे.

पीड़ित परिवार के अनुसार, आग से 188 ग्राम सोने के आभूषण, 2 किलो 475 ग्राम चांदी के आभूषण और 4 लाख 70 हजार रुपये नकद जल गए. यह नकदी और आभूषण लड़की की शादी के लिए रखे गए थे. इसके अतिरिक्त, टीवी, मिक्सी, एसी, फ्रिज, सूटकेस और कपड़े सहित कई लाख रुपये का अन्य सामान भी नष्ट हो गया.

जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी शंभू दयाल शर्मा के घर में शाम करीब 7 बजे अचानक आग लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. गांव के लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और लगभग तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. शंभू दयाल के बेटे उमेश की शादी 30 नवंबर को होनी थी साथ ही अगले महीने लड़की की शादी होनी थी, जिसके लिए रखा सारा सामान जल गया.

आग लगने से मकान की पट्टियां भी टूट गईं, जिससे काफी अफरा-तफरी मच गई. शुक्रवार को पाटन पुलिस और हल्का पटवारी ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया. ग्रामीणों के साथ पीड़ित परिवार ने प्रशासन से शॉर्ट सर्किट से हुए इस नुकसान के मुआवजे की मांग की है.

