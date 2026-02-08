गोविंद सिंह डोटासरा का सरकार पर निशाना, यमुना जल समझौता और कोचिंग बिल को लेकर घेरा

Sikar News: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रविवार को एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान-हरियाणा यमुना जल समझौते को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए.

डोटासरा ने कहा कि यमुना जल समझौते के तहत पहले हरियाणा अपने उपयोग के लिए पानी सुरक्षित करेगा और उसके बाद केवल बरसात के समय दिसंबर से मई के बीच अतिरिक्त पानी ही राजस्थान को मिल सकेगा. वह भी सीमित मात्रा में... उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार नहीं हुई है और न ही इसके लिए राजस्थान को कोई बजट जारी किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने कहा कि डीपीआर और बजट के बिना यमुना जल मिलने के दावे केवल लोगों को भ्रमित करने वाले हैं. उन्होंने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के लिए वर्ष 2011 में शुरू की गई इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि 833 करोड़ रुपए की यह योजना 15 वर्षों बाद भी पूरी नहीं हो सकी है.

डोटासरा ने कहा कि हालिया केंद्रीय बजट में भी राजस्थान के लिए यमुना जल परियोजना को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है और आगामी राज्य बजट में सरकार कितना आवंटन करती है, यह देखने वाली बात होगी.

कोचिंग नियंत्रण बिल पर बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि बिल पारित होने के छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इसके नियम-कायदे अभी तक लागू नहीं किए गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है और कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण अभी तक लागू नहीं हो पाया है.

