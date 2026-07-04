/PM मोदी के रिफाइनरी उद्घाटन पर डोटासरा का हमला, बोले- BJP सरकार की गलत नीति के कारण 80 हजार करोड़ रुपए लगे

Rajasthan Politics: राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आए, जहां उपखंड क्षेत्र के बलारां ग्राम पंचायत में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन व राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय भवन का लोकार्पण किया.

रिफाइनरी उद्घाटन पर मोदी सरकार को घेरा

Add Zee News as a Preferred Source

इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रिफाइनरी का आज उद्घाटन कर रहे हैं वो रिफाइनरी आज से पांच साल पहले तैयार हो जानी चाहिए थी.

40 हजार करोड़ की परियोजना अब 80 हजार करोड़ में पहुंची

डोटासरा ने कहा कि सरकार की गलत नीति के कारण रिफाइनरी को तैयार करने में 40 हजार करोड़ रुपए लगने थे, लेकिन आज 80 हजार करोड़ रुपए लग रहे हैं. डोटासरा ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी अग्निकांड की जांच भी आज तक नहीं आई है.

निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार को घेरा

डोटासरा ने यमुना जल को लेकर कहा कि ना तो नौ मण पानी आयेंगे और ना ही राधा नाचेगी. आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर डोटासरा ने कहा कि सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती. सरकार कोर्ट को बता देगी की गर्मी है अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है.

