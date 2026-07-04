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PM मोदी के रिफाइनरी उद्घाटन पर डोटासरा का हमला, बोले- BJP सरकार की गलत नीति के कारण 80 हजार करोड़ रुपए लगे

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी पांच साल पहले बन जानी चाहिए थी और इसकी लागत 40 हजार करोड़ से बढ़कर 80 हजार करोड़ रुपये हो गई.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 04, 2026, 06:52 PM|Updated: Jul 04, 2026, 06:52 PM
PM मोदी के रिफाइनरी उद्घाटन पर डोटासरा का हमला, बोले- BJP सरकार की गलत नीति के कारण 80 हजार करोड़ रुपए लगे
Image Credit: Rajasthan PoliticsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आए, जहां उपखंड क्षेत्र के बलारां ग्राम पंचायत में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन व राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय भवन का लोकार्पण किया.

रिफाइनरी उद्घाटन पर मोदी सरकार को घेरा

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इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रिफाइनरी का आज उद्घाटन कर रहे हैं वो रिफाइनरी आज से पांच साल पहले तैयार हो जानी चाहिए थी.

40 हजार करोड़ की परियोजना अब 80 हजार करोड़ में पहुंची

डोटासरा ने कहा कि सरकार की गलत नीति के कारण रिफाइनरी को तैयार करने में 40 हजार करोड़ रुपए लगने थे, लेकिन आज 80 हजार करोड़ रुपए लग रहे हैं. डोटासरा ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी अग्निकांड की जांच भी आज तक नहीं आई है.

निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार को घेरा

डोटासरा ने यमुना जल को लेकर कहा कि ना तो नौ मण पानी आयेंगे और ना ही राधा नाचेगी. आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर डोटासरा ने कहा कि सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती. सरकार कोर्ट को बता देगी की गर्मी है अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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