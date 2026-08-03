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Sikar News: लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस की चुनावी रणनीति, डोटासरा बोले- कांग्रेस विकास का विजन रखती है, भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाती है

Sikar News: राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस विकास के विजन के साथ काम करती है, जबकि भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है. डोटासरा ने वन स्टेट-वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी भाजपा को संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 03, 2026, 07:20 AM IST | Updated:Aug 03, 2026, 07:20 AM IST
Sikar News: लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस की चुनावी रणनीति, डोटासरा बोले- कांग्रेस विकास का विजन रखती है, भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाती है
Image Credit: Sikar News

Rajasthan Politics: राजस्थान में आगामी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया. इस दौरान डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास के विजन के साथ काम करती है, जबकि भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है.


निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर मंथन

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लक्ष्मणगढ़ के श्याम शरणम गार्डन में आयोजित बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. बैठक में सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, विधानसभा चुनाव प्रभारी आनंद सिंह, फतेहपुर विधायक हाकम अली, पूर्व पालिकाध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी, पूर्व उपाध्यक्ष बनवारी लाल पांडेय, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश सिहाग सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. बैठक के दौरान आगामी निकाय चुनाव की रणनीति, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई.


डोटासरा का भाजपा पर तीखा हमला

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और विकास को प्राथमिकता देने वाली पार्टी रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समाज में धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को आपस में बांटने की राजनीति करती है. डोटासरा ने कहा कि भाजपा को विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के भीतर भी आपसी मतभेद हैं और पार्टी कई गुटों में बंटी हुई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर राजनीति करती है, जबकि भाजपा केवल चुनावी लाभ के लिए सामाजिक विभाजन का सहारा लेती है.


वन स्टेट-वन इलेक्शन पर भी साधा निशाना

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने वन स्टेट-वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं कराना संविधान की भावना के विपरीत है. डोटासरा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243(E) और 243(U) के तहत पंचायत और नगर निकायों के चुनाव पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर कराना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद सरकार को चुनाव कराने पड़े, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चुनाव समय पर नहीं कराना सरकार की विफलता थी.


कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि निकाय चुनाव संगठन की मजबूती का महत्वपूर्ण अवसर है. उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय रहने, जनता के बीच कांग्रेस की नीतियों और विकास कार्यों को पहुंचाने तथा पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का आह्वान किया.


राजनीतिक माहौल हुआ गर्म

निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच डोटासरा के भाजपा पर दिए गए तीखे राजनीतिक बयान अब चर्चा का विषय बन गए हैं. आने वाले दिनों में राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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