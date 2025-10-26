Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Hanuman Beniwal: अपराधियों पर नकेल नहीं... राजस्थान में हो रहे बेखौफ, हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर कसा तंज

Rajasthan Politics: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस पूरी तरह विफल रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 26, 2025, 06:48 AM IST | Updated: Oct 26, 2025, 06:48 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में आज से अगले 4 दिनों तक तांडव मचाएगा मौसम, भयंकर बारिश को लेकर अभी-अभी जारी हुआ अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आज से अगले 4 दिनों तक तांडव मचाएगा मौसम, भयंकर बारिश को लेकर अभी-अभी जारी हुआ अलर्ट

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की वार्निंग, IMD ने 4 बजकर 2 मिनट पर जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की वार्निंग, IMD ने 4 बजकर 2 मिनट पर जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

जयपुर से वियतनाम की सीधी फ्लाइट शुरू, जानिए कम खर्च में कैसे करें विदेशी यात्रा का सपना पूरा!
7 Photos
rajasthan to vietnam tourist package

जयपुर से वियतनाम की सीधी फ्लाइट शुरू, जानिए कम खर्च में कैसे करें विदेशी यात्रा का सपना पूरा!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान में सिर्फ एक ये काम करने पर किसानों को मिलेंगे 4 लाख फ्री!
7 Photos
Rajasthan government scheme

क्या आप जानते हैं? राजस्थान में सिर्फ एक ये काम करने पर किसानों को मिलेंगे 4 लाख फ्री!

Hanuman Beniwal: अपराधियों पर नकेल नहीं... राजस्थान में हो रहे बेखौफ, हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर कसा तंज

Hanuman Beniwal: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को रामगढ़ बाइपास पर कार्यकर्ताओं के स्वागत समारोह में राजस्थान की भाजपा सरकार को पूरी तरह फ्लॉप करार दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस पूरी तरह नाकाम रही है. विदेशों में बैठे अपराधी व्यापारियों, किसानों और आम लोगों को धमकियां दे रहे हैं, जबकि बेखौफ अपराधी हत्या जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं.

पुलिस तबादलों पर तंज

बेनीवाल ने हाल ही में पुलिस महकमे में हुए तबादलों पर तंज कसते हुए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार को बचाने वाले अधिकारियों को अच्छे पद देकर भाजपा सरकार उन्हें इनाम दे रही है. उन्होंने इसे कानून व्यवस्था की कमजोरी का प्रतीक बताया और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शेखावाटी में बढ़ते अपराध पर चिंता

सांसद बेनीवाल ने शेखावाटी जैसे शांत क्षेत्र में गैंगवार और हफ्ता वसूली के लिए धमकियों की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने सरकार से अपराधों पर रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की. बेनीवाल ने कहा कि रालोपा पीड़ितों के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है और जरूरत पड़ने पर वह और उनके कार्यकर्ता हर समय पीड़ितों के साथ खड़े हैं.

रामगढ़ में कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत

रामगढ़ बाइपास पर रालोपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजकुमार राठी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हनुमान बेनीवाल का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया. इस दौरान एक वृद्ध, मतीरा, ने भी बेनीवाल का स्वागत किया. कार्यक्रम में सुभाष बेनीवाल, सुरेंद्र नेहरा, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रेखाराम खीचड़ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे.

रालोपा का संकल्प

बेनीवाल ने जोर देकर कहा कि रालोपा अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जनता की आवाज उठाने और पीड़ितों का समर्थन करने का आह्वान किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news