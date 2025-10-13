Zee Rajasthan
राजस्थान के सीकर जिले में अनिरुद्ध रेजिडेंसी के एक फ्लैट में मां किरण देवी ने अपने चार नाबालिग बच्चों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली पुलिस ने सभी शवों का अंतिम संस्कार कराया.

Published: Oct 13, 2025, 06:37 AM IST

24 घंटों से मोर्चरी में रखे मां और 4 बच्चों के शवों का पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार, सामूहिक आत्महत्या से दहल उठा सीकर

Sikar Crime News: सीकर के पालवास रोड स्थित अनिरुद्ध रेजिडेंसी में मां किरण उर्फ पिंकी और उनके चार बच्चों द्वारा आत्महत्या करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की. मेडिकल बोर्ड की देखरेख में पांचों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया. मृतका के लिव-इन पार्टनर शैलेश की मौजूदगी में पुलिस ने सभी शवों का अंतिम संस्कार सफलतापूर्वक संपन्न कराया.

पांचों शवों को लगभग 24 घंटे तक राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया, लेकिन जब कोई दावा करने नहीं आया तो पुलिस ने ही अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी संभाली. एसएचओ संदीप सिंहमार के नेतृत्व में टीम ने शवों का विधिवत अंतिम संस्कार कराया. अधिकारियों ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस को सामाजिक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, लेकिन परिवार व समाज का सहयोग अपेक्षित होता है.


राजस्थान के सीकर जिले में एक हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. पालवास रोड स्थित अनिरुद्ध रेजिडेंसी के एक फ्लैट में मां किरण देवी ने अपने चार नाबालिग बच्चों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली. मृतकों में मां के अलावा तीन बेटे सुमित, आयुष, अवनीश और एक बेटी स्नेहा शामिल हैं. पुलिस को सूचना मिलने पर फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना पड़ा, जहां सड़े-गले हालत में पांचों शव बरामद हुए. घटना के पीछे पारिवारिक विवादों को मुख्य कारण माना जा रहा है. प्रारंभिक जांच में मौके से 10 पैकेट जहर और एक लिक्विड जहर की बोतल बरामद हुई, जिनमें से आठ का इस्तेमाल किया गया था.

किरण देवी मूल रूप से सीकर के मुंडवाड़ा गांव की रहने वाली थीं. साल 2006 में उन्होंने गांव के नेमीचंद से घर से भागकर लव मैरिज की, जिससे सुमित और स्नेहा नामक दो बच्चे हुए. लेकिन वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ती गई. बाद में किरण ने दूसरे व्यक्ति शैलेश से संबंध बनाए और उनके दो और बच्चे आयुष व अवनीश पैदा हुए. पिछले साल किरण ने शैलेश के खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराया, जो जांच में गलत साबित हो गया.

इसके बाद वह बच्चों समेत किराए के फ्लैट में अकेली रहने लगीं. पति से अलगाव और आर्थिक तंगी ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया. पुलिस का मानना है कि दो-तीन दिन पहले ही उन्होंने जहर का सेवन किया था, जिससे शवों की हालत खराब हो गई. घटना की सूचना मिलने पर भी कोई परिजन आगे नहीं आया, जो समाज की उदासीनता को दर्शाता है.

