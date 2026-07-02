/सीकर में भरभरा कर बरस रहे बादल, झमाझम बारिश ने गर्मी से दी राहत, जलभराव बना मुसीबत

Sikar Mausam Update: सीकर जिले के नीमकाथाना शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. सुबह से शुरू हुई तेज बारिश ने पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत दिलाई. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और पूरे क्षेत्र का मौसम सुहावना हो गया. लंबे समय से गर्मी से परेशान लोग बारिश का आनंद लेते नजर आए, वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी क्योंकि मानसून की यह बारिश खेती के लिए भी लाभदायक मानी जा रही है.



कई इलाकों में जलभराव, आवागमन हुआ प्रभावित

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लगातार हुई तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया. सड़कों और गलियों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर दोपहिया और चारपहिया वाहन पानी में फंसते नजर आए, जबकि राहगीरों को भी जलभराव के बीच होकर गुजरना पड़ा. बारिश से जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर जलभराव ने नगर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए.



प्रमुख मार्गों पर दिखा बारिश का असर

बारिश का सबसे अधिक असर नीमकाथाना के प्रमुख इलाकों और सड़कों पर देखने को मिला. श्याम मंदिर क्षेत्र, छावनी, कान्हा होटल के आसपास, लक्ष्मी टॉकीज रोड, शाहपुरा रोड सहित कई स्थानों पर पानी जमा हो गया. इन मार्गों पर जलभराव के कारण यातायात धीमा पड़ गया और वाहन चालकों को काफी सतर्कता के साथ निकलना पड़ा. कई जगहों पर सड़कें पानी में डूब जाने से गड्ढों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहा.



जल निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल

बारिश के बाद शहर में हुई जलभराव की स्थिति ने नगर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश के दौरान यही हालात बन जाते हैं, जिससे आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लोगों ने आरोप लगाया कि नालों और नालियों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और घंटों तक निकासी नहीं हो पाती.



प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और नगर निकाय से मांग की है कि जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए. लोगों का कहना है कि मानसून के दौरान हर वर्ष ऐसी स्थिति बनती है, जिससे व्यापार, यातायात और दैनिक जीवन प्रभावित होता है. उन्होंने नालों की नियमित सफाई, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है. फिलहाल बारिश ने मौसम को सुहावना जरूर बना दिया है, लेकिन नगर की बदहाल जल निकासी व्यवस्था एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो आगामी दिनों में होने वाली बारिश के दौरान लोगों की परेशानियां और अधिक बढ़ सकती हैं.

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