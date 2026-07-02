Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /सीकर में भरभरा कर बरस रहे बादल, झमाझम बारिश ने गर्मी से दी राहत, जलभराव बना मुसीबत

सीकर में भरभरा कर बरस रहे बादल, झमाझम बारिश ने गर्मी से दी राहत, जलभराव बना मुसीबत

Sikar Weather Update: सीकर जिले के नीमकाथाना और आसपास के क्षेत्रों में हुई तेज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली. हालांकि लगातार बारिश के कारण कई निचले इलाकों, सड़कों और गलियों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग की है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 02, 2026, 10:44 AM|Updated: Jul 02, 2026, 10:44 AM
सीकर में भरभरा कर बरस रहे बादल, झमाझम बारिश ने गर्मी से दी राहत, जलभराव बना मुसीबत
Image Credit: AI GENERATEDSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar Mausam Update: सीकर जिले के नीमकाथाना शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. सुबह से शुरू हुई तेज बारिश ने पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत दिलाई. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और पूरे क्षेत्र का मौसम सुहावना हो गया. लंबे समय से गर्मी से परेशान लोग बारिश का आनंद लेते नजर आए, वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी क्योंकि मानसून की यह बारिश खेती के लिए भी लाभदायक मानी जा रही है.


कई इलाकों में जलभराव, आवागमन हुआ प्रभावित

Add Zee News as a Preferred Source

लगातार हुई तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया. सड़कों और गलियों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर दोपहिया और चारपहिया वाहन पानी में फंसते नजर आए, जबकि राहगीरों को भी जलभराव के बीच होकर गुजरना पड़ा. बारिश से जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर जलभराव ने नगर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए.


प्रमुख मार्गों पर दिखा बारिश का असर

बारिश का सबसे अधिक असर नीमकाथाना के प्रमुख इलाकों और सड़कों पर देखने को मिला. श्याम मंदिर क्षेत्र, छावनी, कान्हा होटल के आसपास, लक्ष्मी टॉकीज रोड, शाहपुरा रोड सहित कई स्थानों पर पानी जमा हो गया. इन मार्गों पर जलभराव के कारण यातायात धीमा पड़ गया और वाहन चालकों को काफी सतर्कता के साथ निकलना पड़ा. कई जगहों पर सड़कें पानी में डूब जाने से गड्ढों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहा.


जल निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल

बारिश के बाद शहर में हुई जलभराव की स्थिति ने नगर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश के दौरान यही हालात बन जाते हैं, जिससे आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लोगों ने आरोप लगाया कि नालों और नालियों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और घंटों तक निकासी नहीं हो पाती.


प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और नगर निकाय से मांग की है कि जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए. लोगों का कहना है कि मानसून के दौरान हर वर्ष ऐसी स्थिति बनती है, जिससे व्यापार, यातायात और दैनिक जीवन प्रभावित होता है. उन्होंने नालों की नियमित सफाई, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है. फिलहाल बारिश ने मौसम को सुहावना जरूर बना दिया है, लेकिन नगर की बदहाल जल निकासी व्यवस्था एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो आगामी दिनों में होने वाली बारिश के दौरान लोगों की परेशानियां और अधिक बढ़ सकती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मानसून एक्टिव, इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन इलाकों में होगी जोरदार बारिश, पढ़ें IMD जयपुर की ताजा चेतावनी

ट्रेंडिंग न्यूज़

Tonk News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छीन लिया 6 बहनों का इकलौता भाई, मन्नतों से था मांगा

डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी

घुमंतू और अर्धघुमंतू समाज के CM आवास कूच के दौरान पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस से मची भगदड़

जैसलमेर में 1000 बीघा सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, आशियाना गिरते देख रोने लगी महिला

फ्री में कचौड़ी नहीं देने पर दुकान में घुसकर की मारपीट, देखें वीडियो

यमुना जल बंटवारा: 34,102 करोड़ की पाइपलाइन से राजस्थान के 4 जिलों में आएगी खुशहाली, जानिए पूरी प्लानिंग और कब से शुरू होगा लाभ

क्या है ई-मित्र WhatsApp सेवा?, जहां केवल Hii लिखकर भेजने से हो सकेंगे घर बैठे कई काम

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! इलाज जारी रखने के आदेश, सरकार से 30 दिन में मांगा जवाब

देर रात होटल में घुसा लेपर्ड, पालतू कुत्ते का किया शिकार, सूझबूझ से होटलकर्मी की बची जान, सुबह छोड़ दी नौकरी

भाभी-देवर का रिश्ता हुआ 'शर्मसार', बाथरूम का वीडियो बना किया गलत काम!

Churu: नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने रोकी कार, तलाशी में निकले 12 लाख को सोने के गहने

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मानसून एक्टिव, इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

करौली के जंगल में युवक को दी तालिबानी सजा! उठाकर पटका, बांधकर पीटा, क्रूरता का वीडियो वायरल

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

Hanumangarh: 21 साल के भाई ने अपने से 5 साल छोटी बहन से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Video: जैसलमेर में असंतुलित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी कार, वृद्ध की हुई मौत

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

सूने मकान में 40 लाख की सनसनीखेज चोरी! खाटू श्याम दर्शन से लौटते ही उड़ गए होश

यमुना जल समझौते पर स्वागत, सियासत और पानी पर पलटवार, CM ने कांग्रेस नेता राहुल पर किया कटाक्ष

सीकर में 2,500 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र, PM मोदी के कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण

अलवर में नौकरी छूटने के बाद 42 वर्षीय व्यक्ति ने दी जान, बेरोजगारी और तनाव बना वजह!

सड़क पर उतरे ग्रामीण, लगा लंबा जाम! आखिर किस बात पर भड़का झालावाड़ के ग्रामीणों का गुस्सा?

जयपुर सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल, खरीदारी से पहले जान लें आज का रेट

Udaipur में आदमखोर तेंदुए का आतंक, खेत में काम कर रही महिला को गले से दबोचा, मौत

2016 के बाद झुंझुनूं में फिर सामने आया बड़ा कैश घोटाला, ATM कैश वैन छोड़कर दो कर्मचारी फरार, 1 करोड़ से अधिक गबन की आशंका

नीट पेपर लीक पर कोटा में गरजे सचिन पायलट, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

राजस्थान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फंडिंग एजेंट गिरफ्तार

TAGS:
Rajasthan Weather Update
Sikar Mausam

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीकर में भरभरा कर बरस रहे बादल, झमाझम बारिश ने गर्मी से दी राहत, जलभराव बना मुसीबत
Rajasthan Weather Update
2
rajasthan politics
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan Crime
5
Ajmer News