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बारिश से पानी-पानी हुआ सीकर, नीमकाथाना में मेहरबान हुआ मानसून, घरों में जलभराव

Neem Ka Thana Rain: सीकर जिले के नीमकाथाना में मंगलवार सुबह से लगातार हो रही बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया. बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया. कई सड़कें पानी में डूब गईं और निचले इलाकों के घरों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 04, 2026, 11:09 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 11:09 AM IST
बारिश से पानी-पानी हुआ सीकर, नीमकाथाना में मेहरबान हुआ मानसून, घरों में जलभराव
Image Credit: Sikar Weather

Sikar Weather: सीकर जिले के नीमकाथाना में मंगलवार सुबह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया. सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश का सिलसिला कई घंटों तक जारी रहा. लगातार हुई बारिश ने एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई, तो दूसरी तरफ शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी खड़ी कर दी. कई सड़कें पानी से लबालब भर गईं और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया. इससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती नजर आई.

सुबह से बरसे बादल, गर्मी से मिली राहत

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पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस से परेशान लोगों को मंगलवार की बारिश ने राहत दी. सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और इसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई. मौसम सुहावना होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई. लोगों ने राहत की सांस ली और बाजारों में भी मौसम का असर साफ दिखाई दिया.

Sikar Weather


सड़कें बनीं दरिया, कई इलाकों में जलभराव

लगातार बारिश के चलते नीमकाथाना शहर के कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया. कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को काफी दिक्कत हुई. राहगीरों को भी पानी से होकर गुजरना पड़ा. शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने से कई घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों का घरेलू सामान भी प्रभावित हुआ.


बाजारों में कम रही चहल-पहल

बारिश के कारण शहर के मुख्य बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ दिखाई दी. कई दुकानदारों ने बताया कि लगातार बारिश के चलते ग्राहक कम पहुंचे. वहीं, जिन क्षेत्रों में जलभराव हुआ, वहां लोगों को घरों से निकलने में भी परेशानी हुई.


किसानों के लिए राहत की खबर

शहर में जलभराव ने परेशानी जरूर बढ़ाई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है. खरीफ सीजन की फसलों के लिए इस बारिश को काफी फायदेमंद माना जा रहा है. खेतों में नमी बढ़ने से बाजरा, मूंग, उड़द और अन्य खरीफ फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी संतुलित बारिश होती रही तो फसल उत्पादन बेहतर हो सकता है.


जल निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल

हर बार बारिश के दौरान शहर में जलभराव की समस्या सामने आने से स्थानीय लोगों ने नगर निकाय और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि थोड़ी देर की तेज बारिश में ही कई सड़कें तालाब जैसी हो जाती हैं. उन्होंने मांग की कि नालों की नियमित सफाई और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि हर मानसून में लोगों को इसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े.


फिलहाल राहत और परेशानी साथ-साथ

नीमकाथाना में हुई इस बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है और गर्मी से राहत दिलाई है, लेकिन शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खोल दी है. मौसम विभाग के अनुसार यदि बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत होगी. प्रशासन की अगली चुनौती यही होगी कि जलभराव वाले क्षेत्रों से जल्द पानी निकाला जाए और आमजन को राहत पहुंचाई जाए.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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