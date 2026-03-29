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आखिर क्यों सैनी भाइयों ने मुस्लिम समाज को दे दी अपनी जमीन? जानें पूरा मामला

Sikar Inspiring Story: सीकर जिले में नीमकाथाना गुहाला क्षेत्र में ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए जगह कम पड़ने पर एक हिंदू परिवार ने ईद के मौके पर मुस्लिम समाज को जमीन भेंट कर दी.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Mar 29, 2026, 10:16 PM IST | Updated:Mar 29, 2026, 10:16 PM IST

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आखिर क्यों सैनी भाइयों ने मुस्लिम समाज को दे दी अपनी जमीन? जानें पूरा मामला

Sikar Inspiring Story: राजस्थान के सीकर जिले में नीमकाथाना गुहाला क्षेत्र में आपसी प्रेम और सौहार्द की अनोखी मिसाल देखने को मिली. ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए जगह कम पड़ने पर एक हिंदू परिवार ने ईद के मौके पर मुस्लिम समाज को जमीन भेंट कर दी. इस पहल की पूरे इलाके में सराहना हो रही है.

ढाणी सावावाली निवासी लक्ष्मण राम सैनी, भोपाल राम सैनी, पूरणमल सैनी और जगदीश सैनी ने ईदगाह के लिए अपनी जमीन देने का फैसला लिया. चारों भाइयों के इस कदम को हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक बताया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के कार्य समाज में एकता और आपसी विश्वास को और मजबूत करते हैं.

इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने चारों भाइयों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया. समाज के लोगों ने उनका आभार जताते हुए कहा कि यह कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा.

नवाब कुरैशी ने बताया कि जब हिंदू समुदाय के लोगों ने देखा कि ईदगाह नरसिंहपुरी पंचायत की ढाणी सावावाली में स्थित ईदगाह मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए जगह छोटी रहती है, तो इस पर ढाणी सावावाली के निवासी लक्ष्मण राम सैनी, भोपाल राम सैनी, पूरणमल सैनी, जगदीश सैनी व चारों भाइयों ने ईदगाह व मस्जिद की सीमा से लगने वाली जमीन मुस्लिम भाइयों को दान कर हिन्दू-मुस्लिम की सौहार्द की एक नजीर पेश की.

हाजी मोहम्मद तौफीक ने बताया कि ईद के दिन यहां इतनी भीड़ हो जाती थी कि लोगों को खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती थी. आसपास के कई गांवों में ईदगाह की सुविधा नहीं है. इसलिए सब यहीं आते हैं. वह कहते हैं कि इस समस्या को लेकर हमने इन भाइयों से बात की. इन भाइयों ने ईदगाह के लिए बिना किसी कीमत के जमीन देने की इच्छा ज़ाहिर की.

ईद पर ईदगाह में नमाज के लिए पहुंचे सैकड़ों नमाजियों की मौजूदगी में इन भाइयों का स्वागत सम्मान भी किया गया. जिसका वीडियो सामने आने के बाद इस पहल की खूब तारीफ हुई. पूरणमल सैनी ने बताया कि जब उनसे ईदगाह के लिए थोड़ी जमीन देने की बात कही गई, तो उन्होंने बिना हिचक हामी भर दी.

उन्होंने कहा कि हमारा मुसलमान भाइयों से पहले से ही प्यार है. उन्होंने जमीन मांगी तो हमने कह दिया ले लो. मुसलमान भाइयों ने पैसे देने की पेशकश की, लेकिन हमने आपसी प्यार में पैसा लेने से इनकार कर दिया. गांव के अब्दुल रशीद इस पहल को एक बड़े संदेश के तौर पर देखते हैं. वो कहते हैं कि आजकल माहौल जैसा है उसमें यह बहुत बड़ी बात है. इन्होंने दिखाया है कि भाईचारा क्या होता है.

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