Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सोशल मीडिया पर LOVE CHATS, मीठी-मीठी बातें कर बनाती थी हनीट्रैप, लाखों लूटने वाली एक और चंट हसीना गिरफ्तार

Sikar Honeytrap case: सीकर. नीमकाथाना के पाटन पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर लाखों रुपए ठगने वाली गैंग की एक और मुख्य आरोपी महिला को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का नाम ममता उर्फ नाथी पत्नी मदनलाल है, जो खंडेला की नेहरा की ढाणी की रहने वाली है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 07, 2025, 12:10 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 12:10 PM IST

Trending Photos

Do You Know: क्या आप जानते है कौन है भारत की रत्न राजधानी? पन्ना-नीलम से लेकर मिलता है सबसे सस्ता मोती
7 Photos
Do You Know

Do You Know: क्या आप जानते है कौन है भारत की रत्न राजधानी? पन्ना-नीलम से लेकर मिलता है सबसे सस्ता मोती

Do You Know: राजस्थान की इस नदी का पानी गंगा से भी साफ! क्या जानते हैं आप?
6 Photos
Do You Know

Do You Know: राजस्थान की इस नदी का पानी गंगा से भी साफ! क्या जानते हैं आप?

सर्दी ने ली खतरनाक करवट! राजस्थान के ये शहर बने टॉप कोल्ड सिटी, पढे़ं पूरी अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

सर्दी ने ली खतरनाक करवट! राजस्थान के ये शहर बने टॉप कोल्ड सिटी, पढे़ं पूरी अपडेट

Rajasthan Government Project: राजस्थान में बन रहा बहुत बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ऐसी कनेक्टिविटी होगी कि मजा आ जाएगा, देखें प्रोजेक्ट की Latest तस्वीरें...
7 Photos
Rajasthan government project

Rajasthan Government Project: राजस्थान में बन रहा बहुत बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ऐसी कनेक्टिविटी होगी कि मजा आ जाएगा, देखें प्रोजेक्ट की Latest तस्वीरें...

सोशल मीडिया पर LOVE CHATS, मीठी-मीठी बातें कर बनाती थी हनीट्रैप, लाखों लूटने वाली एक और चंट हसीना गिरफ्तार

Sikar Honeytrap case: सीकर. नीमकाथाना के पाटन पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर लाखों रुपए ठगने वाली गैंग की एक और सरगना महिला को जयपुर से धर दबोचा. आरोपी महिला लंबे समय से फर्जी दुष्कर्म केस की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर रही थी. अब तक इस गैंग के 7 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं.

गिरफ्तार आरोपी महिला की पहचान

थानाधिकारी रमेश मीणा ने बताया कि गिरफ्तार महिला का नाम ममता उर्फ नाथी पत्नी मदनलाल है, जो खंडेला की नेहरा की ढाणी की रहने वाली है. पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी. जयपुर में छिपी होने की सूचना पर विशेष टीम ने दबिश देकर उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद औपचारिक गिरफ्तारी की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हनी ट्रैप का पूरा मॉड्यूल कैसे चलता था?

महिला पहले फोन और सोशल मीडिया पर लगातार संपर्क बढ़ाती थी.

प्रेमजाल में फंसाकर विश्वास जीतती थी.

अचानक दुष्कर्म या छेड़छाड़ का झूठा केस दर्ज करवाने की धमकी देती थी.

डराकर 1 से 5 लाख रुपए तक की फिरौती वसूलती थी.

पहली शिकायत जिसने खोला पूरा गिरोह

21 नवंबर को ग्राम धांधेला के ई-मित्र संचालक अनुज कुमार सैनी ने पाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अनुज ने बताया कि आरोपी महिला व उसके साथियों ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और बाद में दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए मांगे. इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने छापेमारी शुरू की और अब तक गैंग के 7 लोगों को पकड़ लिया है.

पुलिस की आगे की कार्रवाई

पुलिस अब आरोपी महिला से गैंग के बाकी सदस्यों, बैंक खातों और अन्य पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है. थानाधिकारी ने बताया कि कई और लोग इस गैंग के शिकार हुए हैं, लेकिन शर्म या डर के कारण रिपोर्ट नहीं करवा पाए. पुलिस ने ऐसे सभी पीड़ितों से आगे आने और शिकायत दर्ज कराने की अपील की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news