सोशल मीडिया पर LOVE CHATS, मीठी-मीठी बातें कर बनाती थी हनीट्रैप, लाखों लूटने वाली एक और चंट हसीना गिरफ्तार

Sikar Honeytrap case: सीकर. नीमकाथाना के पाटन पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर लाखों रुपए ठगने वाली गैंग की एक और मुख्य आरोपी महिला को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का नाम ममता उर्फ नाथी पत्नी मदनलाल है, जो खंडेला की नेहरा की ढाणी की रहने वाली है.
Sikar Honeytrap case: सीकर. नीमकाथाना के पाटन पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर लाखों रुपए ठगने वाली गैंग की एक और सरगना महिला को जयपुर से धर दबोचा. आरोपी महिला लंबे समय से फर्जी दुष्कर्म केस की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर रही थी. अब तक इस गैंग के 7 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं.
गिरफ्तार आरोपी महिला की पहचान
थानाधिकारी रमेश मीणा ने बताया कि गिरफ्तार महिला का नाम ममता उर्फ नाथी पत्नी मदनलाल है, जो खंडेला की नेहरा की ढाणी की रहने वाली है. पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी. जयपुर में छिपी होने की सूचना पर विशेष टीम ने दबिश देकर उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद औपचारिक गिरफ्तारी की.
हनी ट्रैप का पूरा मॉड्यूल कैसे चलता था?
महिला पहले फोन और सोशल मीडिया पर लगातार संपर्क बढ़ाती थी.
प्रेमजाल में फंसाकर विश्वास जीतती थी.
अचानक दुष्कर्म या छेड़छाड़ का झूठा केस दर्ज करवाने की धमकी देती थी.
डराकर 1 से 5 लाख रुपए तक की फिरौती वसूलती थी.
पहली शिकायत जिसने खोला पूरा गिरोह
21 नवंबर को ग्राम धांधेला के ई-मित्र संचालक अनुज कुमार सैनी ने पाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अनुज ने बताया कि आरोपी महिला व उसके साथियों ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और बाद में दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए मांगे. इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने छापेमारी शुरू की और अब तक गैंग के 7 लोगों को पकड़ लिया है.
पुलिस की आगे की कार्रवाई
पुलिस अब आरोपी महिला से गैंग के बाकी सदस्यों, बैंक खातों और अन्य पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है. थानाधिकारी ने बताया कि कई और लोग इस गैंग के शिकार हुए हैं, लेकिन शर्म या डर के कारण रिपोर्ट नहीं करवा पाए. पुलिस ने ऐसे सभी पीड़ितों से आगे आने और शिकायत दर्ज कराने की अपील की है.
