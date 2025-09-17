Zee Rajasthan
हनी ट्रैप की मास्टमाइंड 2 महिलाएं गिरफ्तार, फेसबुक से करती थी शिकार

Sikar News : सीकर के धोद थाना पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इस बार शिकार एक 64 साल का बुजुर्ग बना था.
 

Published: Sep 17, 2025, 10:09 AM IST | Updated: Sep 17, 2025, 10:09 AM IST

हनी ट्रैप की मास्टमाइंड 2 महिलाएं गिरफ्तार, फेसबुक से करती थी शिकार

Sikar News : राजस्थान के सीकर की धोद थाना पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की मास्टरमाइंड सहित 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इन दोनों ने एक 64 साल के बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाकर उससे 12 लाख 90 हजार रुपए ऐंठे थे. थानाधिकारी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि मामले में मास्टरमाइंड रेणुका चौधरी और उसकी सहयोगी सुबिता को गिरफ्तार किया गया है.

इस बारे में 64 साल के बुजुर्ग ने मुकदमा 30 अगस्त को मुकदमा दर्ज करवाया था कि फेसबुक के जरिए रेणुका चौधरी से जानकारी हुई, रेणुका उन्हें वीडियो कॉल भी करती थी. इसके बाद रेणुका ने ही सुबिता नाम की महिला की बेटी से उसकी इंस्टाग्राम पर जानकारी कार्रवाई.

रेणुका ने सुबिता की बेटी को रामकरण के फार्म हाउस पर मिलने के लिए भेजा. 5 मिनट के बाद ही वहां रेणुका अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आई. इन्होंने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर एक सोने की अंगूठी, एक सोने की चेन और 25 हजार रुपए ले लिए. इसके बाद स्टांप लिखावट लेकर रेणुका चौधरी ने अपने अकाउंट में 12.90 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे. मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों महिलाएं ही फरार चल रही थी. अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है.

क्या होता है हनीट्रैप
हनीट्रैप में किसी शख्स को संवेदनशील जानकारी देने, पैसे निकालने या फिर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए मजबूर किया जाता है. जिसमें आमतौर पर एक झूठी पहचान बना कर और पिर भावनात्मक रूप से जुड़ कर ब्लैकमेल किया जात है.

