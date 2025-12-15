ऐसे दिल्ली NCR से कम खर्च में पहुंच जाएंगे खाटू श्याम जी, जानें सही रूट

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के खाटू कस्बे में बाबा श्याम का भव्य मंदिर हैं, जहां रोजाना भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. देश ही नहीं विदेश से भी बाबा के भक्त धोक मारने आते हैं.

कहते हैं कि बाबा श्याम के दर से कोई भक्त खाली नहीं जाती है. हारे का सहारा कहलाने वाले बाबा श्याम अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं. आज हम आपको दिल्ली NCR से खाटू जाने का सही रूट और खर्च बताने जा रहे हैं. हर दिन बाबा श्याम की महिमा बढ़ती जा रही है.

आप दिल्ली से खाटूश्याम जी एरोप्लेन, बस, ट्रेन या फिर पर्सनल व्हीकल से भी आसानी से जा सकते हैं. अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से रींगस जंक्शन या फिर जयपुर जंक्शन के लिए सीधी ट्रेन ले सकते हैं.

ट्रेन (स्लीपर) का किराया लगभग 200-400 और बस (AC) का 500-1000 हो सकता है. फिर रींगस जंक्शन से ऑटो या टैक्सी (₹40-80) से खाटू पहुंच जाएंगे.

जयपुर जंक्शन से खाटूश्याम जी की दूरी लगभग 87 किलोमीटर है और रींगस से खाटूश्याम जी की दूरी 17 किलोमीटर है. जयपुर के सिंधी कैंप बस अड्डे से हर 15 से 20 मिनट में आपको खाटूश्याम जी के लिए बस मिल जाएगी. वहीं, अगर आप रींगस जंक्शन से खाटूश्याम जी जा रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन के बाहर से सवारी वाली टैक्सी, ऑटो और रिक्शा मिल जाएंगे, जो आपको सीधे खाटूश्याम जी पहुंचा देंगे.

वहीं, आप अगर बस से खाटूश्‍याम मंदिर जाना चाहते हैं, तो दिल्‍ली से सीकर और जयपुर के लिए कई सारी बसें चलती हैं, जो आपको कम किराए में खाटू पहुंचा देंगी. इसके अलावा आप निजी वाहन से भी बाबा श्याम के दरबार जा सकते है. वहां आपको पार्किंग के लिए भी अच्छी सुविधा मिल जाएगी.

बता दें कि खाटू एक गांव है, जो आज के समय में एक तीर्थ स्थल बन चुका है. श्याम बाबा को खाटू श्याम जी इसलिए कहते हैं क्योंकि खाटू कस्बे का नाम और श्याम का मंदिर है. इसके चलते भक्त उनको खाटू श्याम जी कहते हैं. यह मंदिर महाभारत के पात्र बर्बरीक को समर्पित है, जिनको भगवान कृष्ण से कलियुग में 'श्याम' के नाम से पूजे जाने का वरदान मिला था. यहां दूर-दूर से लोग बाबा के दरबार में धोक लगाने आते हैं. वहीं, हरियाणा और राजस्थान के कुछ घरों में बाबा श्याम को कुलदेवता के रूप में पूजा जाता है.

