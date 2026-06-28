/खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, निर्जला एकादशी के बाद भी लगातार उमड़ रहा जनसैलाब

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे की विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूधाम में निर्जला एकादशी से शुरू हुआ श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार चौथे दिन भी जारी रहा. ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी के पावन अवसर और रविवार की छुट्टी के चलते देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे. मंदिर परिसर पूरे दिन श्रद्धालुओं से गुलजार रहा और भक्ति का अनूठा माहौल देखने को मिला.

निर्जला एकादशी के बाद भी खाटूधाम में श्रद्धालुओं का सैलाब

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निर्जला एकादशी, द्वादशी, मोहर्रम के सरकारी अवकाश और उसके बाद शनिवार-रविवार की छुट्टियों के चलते खाटूधाम में पिछले चार दिनों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. रविवार को ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी के अवसर पर भी बाबा श्याम के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं.

लाल फूलों से बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार

देश-प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई और परिवार की सुख-समृद्धि व मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की. इस अवसर पर बाबा श्याम का लाल फूलों से भव्य एवं मनमोहक श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन कर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे. मंदिर परिसर दिनभर श्याम नाम के जयकारों और भक्तिमय वातावरण से गूंजता रहा.

भारी भीड़ के बीच मंदिर कमेटी की कड़ी निगरानी

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. वहीं श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से दर्शन व्यवस्था, पेयजल, छाया, चिकित्सा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन की निगरानी के लिए तहसीलदार शैलजा शेखावत सहित प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे. प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी के बेहतर समन्वय के चलते दर्शन व्यवस्था पूरे दिन सुचारू रूप से संचालित होती रही और श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से बाबा श्याम के दर्शन किए.