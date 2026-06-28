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खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, निर्जला एकादशी के बाद भी लगातार उमड़ रहा जनसैलाब

Khatu Shyam Ji: सीकर के खाटू श्याम मंदिर में निर्जला एकादशी से शुरू हुआ श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार चौथे दिन भी जारी रहा. रविवार और ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी के अवसर पर देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 28, 2026, 07:59 PM|Updated: Jun 28, 2026, 07:59 PM
खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, निर्जला एकादशी के बाद भी लगातार उमड़ रहा जनसैलाब
Image Credit: Khatu Shyam JiSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे की विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूधाम में निर्जला एकादशी से शुरू हुआ श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार चौथे दिन भी जारी रहा. ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी के पावन अवसर और रविवार की छुट्टी के चलते देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे. मंदिर परिसर पूरे दिन श्रद्धालुओं से गुलजार रहा और भक्ति का अनूठा माहौल देखने को मिला.

निर्जला एकादशी के बाद भी खाटूधाम में श्रद्धालुओं का सैलाब

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निर्जला एकादशी, द्वादशी, मोहर्रम के सरकारी अवकाश और उसके बाद शनिवार-रविवार की छुट्टियों के चलते खाटूधाम में पिछले चार दिनों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. रविवार को ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी के अवसर पर भी बाबा श्याम के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं.

लाल फूलों से बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार

देश-प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई और परिवार की सुख-समृद्धि व मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की. इस अवसर पर बाबा श्याम का लाल फूलों से भव्य एवं मनमोहक श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन कर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे. मंदिर परिसर दिनभर श्याम नाम के जयकारों और भक्तिमय वातावरण से गूंजता रहा.

भारी भीड़ के बीच मंदिर कमेटी की कड़ी निगरानी

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. वहीं श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से दर्शन व्यवस्था, पेयजल, छाया, चिकित्सा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन की निगरानी के लिए तहसीलदार शैलजा शेखावत सहित प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे. प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी के बेहतर समन्वय के चलते दर्शन व्यवस्था पूरे दिन सुचारू रूप से संचालित होती रही और श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से बाबा श्याम के दर्शन किए.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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