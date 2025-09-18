Zee Rajasthan
खेत में काम करते समय पत्नी से हुई लड़ाई तो पति ने दांतले से किया वार, फिर हो गया फरार

Sikar Crime News: राजस्थान में सीकर जिले के सदर थाना इलाके के नजदीकी सिहोट छोटी गांव में एक खेत में काम करते समय आपसी कहासुनी के बाद पति ने अपनी पत्नी के गले पर दांतले (खेती का औजार) से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Sep 18, 2025, 10:54 AM IST | Updated: Sep 18, 2025, 10:54 AM IST

खेत में काम करते समय पत्नी से हुई लड़ाई तो पति ने दांतले से किया वार, फिर हो गया फरार

Sikar News: जिले के सदर थाना इलाके के नजदीकी सिहोट छोटी गांव में एक खेत में काम करते समय आपसी कहासुनी के बाद पति ने अपनी पत्नी के गले पर दांतले (खेती का औजार) से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.

घायल महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने महिला को इलाज के लिए एंबुलेंस की सहायता से सीकर के एसके अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल महिला रोशनी देवी का इलाज जारी है. वहीं घटना को अंजाम देने के बाद मुंडवाड़ा निवासी आरोपी पति सहीराम भोपा मौके से फरार हो गया. जिसकी सीकर की सदर थाना पुलिस तलाश कर रही है.

कहासुनी है वजह
जानकारी के अनुसार, आरोपी सहीराम का पूरा परिवार दूसरों के खेतों में मजदूरी करने का काम करता है. मजदूर करने के लिए ही दोनों पति-पत्नी सिहोट गांव आए हुए थे और एक खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान आपसी कहासुनी के बाद पति ने पत्नी पर हमला कर घटना को अंजाम दिया.

रोशनी देवी के गले पर दांतले से किया हमला
पुलिस के अनुसार, घटना दोपहर को सदर थाना इलाके के सिहोट छोटी गांव में एक खेत में मजदूरी का काम करते समय पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद मुंडवाड़ा निवासी पति सहीराम भोपा ने अपनी पत्नी रोशनी देवी के गले पर दांतले (खेती के औजार) से वार कर घायल कर दिया. महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास खेत में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना देकर एंबुलेंस को बुलवाया.

पुलिस कर रही पति की तलाश
इसके बाद एंबुलेंस की सहायता से घायल महिला को इलाज के लिए सीकर के एसके अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज जारी है. वही पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले पति सहीराम ने घटना के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

