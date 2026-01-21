Zee Rajasthan
Sikar Weather Update: मौसम ने फिर ली करवट! श्रीमाधोपुर में तीन दिन बाद लौटी कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा छाया; बारिश का येलो अलर्ट जारी

Sikar Mausam:  श्रीमाधोपुर (सीकर) में मौसम के अचानक बदलाव — तीन दिनों की राहत के बाद फिर से बढ़ती सर्दी, घना कोहरा, ठंडी हवाएं, हल्के बादल, वाहनों की धीमी रफ्तार और मौसम विभाग द्वारा हल्की बारिश के अलर्ट.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 21, 2026, 10:22 AM IST | Updated: Jan 21, 2026, 10:22 AM IST

Sikar Weather Update: मौसम ने फिर ली करवट! श्रीमाधोपुर में तीन दिन बाद लौटी कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा छाया; बारिश का येलो अलर्ट जारी

Sikar Weather: श्रीमाधोपुर (सीकर) में मौसम ने अचानक फिर से ठंड की दस्तक दी है. बीते तीन दिनों से सर्दी में कुछ राहत मिलने के बाद अब तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है. सुबह से ही पूरा क्षेत्र घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है, जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में दृश्यता काफी कम हो गई है. कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और ड्राइवरों को सतर्क होकर चलना पड़ रहा है. कई जगहों पर वाहन हेडलाइट्स जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा. ठंडी हवाओं ने लोगों को फिर से गर्म कपड़ों में लपेट दिया है, और सुबह-शाम की ठिठुरन बढ़ गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जुड़ा है, जो उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय हो रहा है. श्रीमाधोपुर, सीकर और शेखावाटी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान भी 20-22 डिग्री तक सीमित रह रहा है. आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, जो बारिश की संभावना को और मजबूत कर रहे हैं. मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है और इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. अगर बारिश हुई तो तापमान में और 2-4 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे सर्दी का दौर और गहरा हो जाएगा.

श्रीमाधोपुर क्षेत्र के किसान इस बदलाव से चिंतित हैं, क्योंकि फसलों पर कोहरे और संभावित बारिश का असर पड़ सकता है. वहीं, शहरों में लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं. स्कूलों और बाजारों में सुबह के समय भीड़ कम नजर आ रही है. कोहरे के कारण कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, और लोग सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में यह ठंड और कोहरा जारी रह सकता है, खासकर शेखावाटी क्षेत्र में.

स्थानीय लोगों ने बताया कि तीन दिन पहले मौसम सुहाना था, लेकिन अब फिर से सर्दी ने जोर पकड़ लिया है. विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह-शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें, कोहरे में वाहन चलाते समय स्पीड कम रखें और बारिश होने पर छाते साथ रखें. कुल मिलाकर, श्रीमाधोपुर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, और आने वाले दिनों में ठंड, कोहरा और हल्की बारिश का मिश्रित पैकेज लोगों को झेलना पड़ सकता है. मौसम अपडेट नियमित चेक करने की सलाह दी जा रही है.

