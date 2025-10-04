Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दहेज में बाइक नहीं दे पाए मायके वाले तो बहू को प्रताड़ित कर रहे थे ससुराल वाले, फिर एक दिन...

Sikar News: राजस्थान में सीकर श्रीमाधोपुर इलाके के मऊ गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान हंसा देवी पत्नी अमित नायक के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 04, 2025, 06:58 AM IST | Updated: Oct 04, 2025, 06:58 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में आज से अगले तीन दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, सावधान रहें सतर्क रहें, पढ़ें वेदर अपडेट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आज से अगले तीन दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, सावधान रहें सतर्क रहें, पढ़ें वेदर अपडेट

कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी
7 Photos
jaipur news

कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी

राजस्थानी ढोकला आपने टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
Rajasthani dhokla

राजस्थानी ढोकला आपने टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

उदयपुर में झमाझम! शाम ढलते ही बरसात ने मचाया हंगामा
7 Photos
Udaipur Weather

उदयपुर में झमाझम! शाम ढलते ही बरसात ने मचाया हंगामा

दहेज में बाइक नहीं दे पाए मायके वाले तो बहू को प्रताड़ित कर रहे थे ससुराल वाले, फिर एक दिन...

Sikar News: जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के मऊ गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान हंसा देवी पत्नी अमित नायक के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया.

मृतका हंसा देवी के पीहर पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंचे और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. परिजनों का कहना है कि दहेज के लिए हंसा को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और उसकी हत्या की गई है. हंसा देवी की शादी फरवरी 2021 में अमित नायक से हुई थी. उसके ढाई साल का एक बेटा चेतन नायक भी है.

मृतका के बड़े भाई ने बताया कि गुरुवार रात हंसा देवी ने फोन पर परिवार को बताया था कि ससुराल वाले दवाई नहीं दिलवा रहे हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. परिजनों ने उसे समझाते हुए सुबह आने की बात कही थी. आज करीब 4 बजे परिजनों को सूचना दी गई कि उनकी बहन 'राम की प्यारी हो गई है'. इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या
पीहर पक्ष गढ़टकनेत से आए परिजनों ने कहा कि आज ही उनके घर में सुवामणी का कार्यक्रम था, उसमें भी मऊ ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया और ना ही हंसा को भेजा और शाम तक यह दुखद घटना सामने आ गई. उन्होंने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया है.

पुलिस कर रही छानबीन
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. सुबह पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पीहर पक्ष के लोगों का आरोप है भी है कि वो गरीब होने के कारण शादी के दहेज में बाईक नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से लगातार उसको परेशान किया जा रहा था.


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news