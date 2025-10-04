दहेज में बाइक नहीं दे पाए मायके वाले तो बहू को प्रताड़ित कर रहे थे ससुराल वाले, फिर एक दिन...

Sikar News: जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के मऊ गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान हंसा देवी पत्नी अमित नायक के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया.

मृतका हंसा देवी के पीहर पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंचे और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. परिजनों का कहना है कि दहेज के लिए हंसा को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और उसकी हत्या की गई है. हंसा देवी की शादी फरवरी 2021 में अमित नायक से हुई थी. उसके ढाई साल का एक बेटा चेतन नायक भी है.

मृतका के बड़े भाई ने बताया कि गुरुवार रात हंसा देवी ने फोन पर परिवार को बताया था कि ससुराल वाले दवाई नहीं दिलवा रहे हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. परिजनों ने उसे समझाते हुए सुबह आने की बात कही थी. आज करीब 4 बजे परिजनों को सूचना दी गई कि उनकी बहन 'राम की प्यारी हो गई है'. इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया.

दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या

पीहर पक्ष गढ़टकनेत से आए परिजनों ने कहा कि आज ही उनके घर में सुवामणी का कार्यक्रम था, उसमें भी मऊ ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया और ना ही हंसा को भेजा और शाम तक यह दुखद घटना सामने आ गई. उन्होंने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया है.

पुलिस कर रही छानबीन

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. सुबह पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पीहर पक्ष के लोगों का आरोप है भी है कि वो गरीब होने के कारण शादी के दहेज में बाईक नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से लगातार उसको परेशान किया जा रहा था.





