IND vs NZ T20 World Cup: हाथ में तिरंगा लेकर भैरु बाबा मंदिर पहुंचे BJP पदाधिकारी, टीम इंडिया की जीत के लिए की प्रार्थना

IND vs NZ T20 World Cup Final: भारत बनाम न्यूजीलैंड टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले राजस्थान के रींगस में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने टीम इंडिया की जीत के लिए भैरु बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना कर कामना की.
शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला शुरू हुआ. भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले भाजपा पदाधिकारी तिरंगा हाथों में लेकर भैरु बाबा के दरबार पहुंचे और शीश नवाकर टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना की.
इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारों के साथ टीम इंडिया की जीत की कामना की और खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की प्रार्थना की. साथ ही इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाखा कुमावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भातरा, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश कोरखन्या, मंदिर कमेटी कोषाध्यक्ष फूलचंद गुर्जर, मामराज गुर्जर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे.
पदाधिकारियों ने कहा कि पूरे देश की तरह रींगस क्षेत्र के लोग भी टीम इंडिया की जीत के लिए उत्साहित हैं और खिलाड़ियों से फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं.
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुएथाई खेल के खिलाड़ियों ने उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से मुलाकात कर महिला दिवस की बधाई दी. इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया. जिन्होंने मुएथाई खेल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है.
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने खिलाड़ियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी. एशियाई ओलंपिक यूथ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी मुदित गुप्ता को बधाई देते हुए उनके प्रदर्शन की सराहना की. इस अवसर पर श्रीराम मार्शल आर्ट के निदेशक और खिलाड़ियों के मेंटर श्रीराम चौधरी ने उपमुख्यमंत्री को मोमेंटो और मैगजीन भेंट की और मुएथाई खेल के बारे में जानकारी दी.
डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने खिलाड़ियों को इस खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. हाल ही में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय मुएथाई चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 33 स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया. यूनाइटेड मुएथाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्रीराम चौधरी के निर्देशन में राजस्थान ने प्रतियोगिता में पहला रनरअप खिताब भी हासिल किया.
