सीकर में जयपुर ACB की बड़ी कार्रवाई, ED के सीनियर हेड कांस्टेबल 13 लाख की घूस लेते गिरफ्तार

ED Head Constable Arrested: राजस्थान के सीकर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ACB जयपुर की टीम ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक सीनियर हेड कांस्टेबल को 13 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान चंडीगढ़ स्थित ED कार्यालय में तैनात सीनियर हेड कांस्टेबल उत्तम पांडे के रूप में हुई है.

आरोपी ने एक प्रकरण में परिवादी को आरोपी नहीं बनाने की एवज में 15 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी. इसके बाद परिवादी ने एसीबी में इसकी शिकायत की, जिसके बाद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें आरोपी द्वारा पहले रिश्वत लेने की पुष्टि हुई. इसके बाद जयपुर एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और आज सीकर शहर के कल्याण सर्किल के पास एक होटल में 13 लाख रुपए की राशि लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया.

ट्रैप की यह कार्रवाई एसीबी के डीएसपी विजय सिंह के नेतृत्व में की गई और पूरी कार्रवाई की निगरानी डीआईजी अनिल कयाल द्वारा की गई. फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी उत्तम पांडे से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है. जयपुर एसीबी के डीएसपी विजय सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि परिवारी ने 30 दिसंबर को एसीबी में एक रिपोर्ट दी थी कि क्यूएफएक्स नाम की एक कंपनी है जिसमें परिवादी ने पैसा इन्वेस्ट किया था, जिसमें कोई मोहम्मद शकील नाम का संदिग्ध आदमी है.

इसके संबंध की तामील कराने एक व्यक्ति यहां सीकर आया था, उसने परिवार से संपर्क किया. एसीबी डीएसपी विजय सिंह ने बताया कि मोहम्मद शकील के मामले में एक प्रकरण चंडीगढ़ ED में दर्ज है, जिसके जांच अधिकारी चंडीगढ़ ED के असिस्टेंट डायरेक्टर अतुल गुप्ता हैं और उस मामले में उनके द्वारा जारी एक समन की तामील आरोपी चंडीगढ़ ED के सीनियर हेड कांस्टेबल उत्तम पांडे द्वारा परिवादी से संपर्क किया गया. जिसमें आरोपी ED के हेड कांस्टेबल उत्तम पांडे ने परिवादी से प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने की एवरेज में पहले 20 लख रुपए रिश्वत की राशि की मांग की गई और उसके बाद 18 लाख और फिर 15 लख रुपए रिश्वत की राशि मांगी गई.

आरोपी चंडीगढ़ ED के हेड कांस्टेबल उत्तम पांडे को 13 लख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए सीकर शहर के कल्याण सर्किल स्थित अशोका होटल में डिटेन किया गया और मामले में अपराध प्रमाणित मानकर गिरफ्तारी की गई. मामले में सत्यापन के आरोपी ने परिवार से मोबाइल व्हाट्सएप पर चार पांच बार वार्ताएं की है, जिसको रिकॉर्ड भी किया गया है, जिसमें 13 लख रुपए की रिश्वत राशि मांगी गई थी. फिलहाल पूरे मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

