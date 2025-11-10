जयपुर-झुंझुनू बस में लाखों के जेवरात गायब! CCTV में दिखे 5 संदिग्ध, पुलिस तलाश में जुटी

Sikar News: जयपुर से झुंझुनू जा रहे एक पति-पत्नी का लोक परिवहन बस में सफर के दौरान बैग चोरी हो गया. इस चोरी हुए बैग में करीब 6 लाख रुपये के जेवरात सहित अन्य कीमती सामान रखा हुआ था. पति-पत्नी एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे.

5 लड़कों ने रींगस में दिया वारदात को अंजाम

झुंझुनू के रसूल गांव निवासी अशोक कुमार ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है. अशोक कुमार 4 नवंबर को सुबह 9 बजे के करीब जयपुर से झुंझुनू जाने वाली लोक परिवहन बस में सवार थे. उन्होंने अपना बैग ऊपर लगेज रैक में रखा था, जिसमें 6 लाख रुपये कीमत का सामान था. सीकर पहुंचने पर जब उन्होंने बैग संभाला, तो वह गायब था. बस में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने पर पता चला कि बस में सवार 5 लड़कों ने मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया. सीसीटीवी के अनुसार, चोरी करने के बाद सभी 5 लड़के रींगस में भैरूजी मोड़ पर उतर गए.

पुलिस की धीमी कार्यवाही पर सवाल

अशोक कुमार ने बताया कि घटना के बाद उन्हें एफआईआर दर्ज कराने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.सबसे पहले वह सीकर में उद्योग नगर पुलिस थाने पहुंचे, जहां 6 नवंबर को उन्हें बताया गया कि घटना क्षेत्र रींगस का है, इसलिए वहीं जाएं.इसके बाद जब वह रींगस पुलिस के पास आए, तो वहां भी 9 नवंबर की शाम को जाकर कहीं मुकदमा दर्ज किया गया है.फिलहाल रींगस पुलिस फुटेज में नजर आए 5 संदिग्धों की तलाश में जुट गई है और मामले की जांच कर रही है.

