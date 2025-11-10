Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर-झुंझुनू बस में लाखों के जेवरात गायब! CCTV में दिखे 5 संदिग्ध, पुलिस तलाश में जुटी

Rajasthan News: जयपुर से झुंझुनू जा रहे अशोक कुमार का लोक परिवहन बस से करीब 6 लाख रुपये के जेवरात वाला बैग चोरी हो गया. CCTV फुटेज में 5 लड़कों ने चोरी कर रींगस में उतरते दिखे. पुलिस ने देरी से मुकदमा दर्ज किया है और अब संदिग्धों की तलाश कर रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Nov 10, 2025, 12:39 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 12:39 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन 10 शहरों में धड़ाम से गिरा पारा! सीकर रहा सबसे ठंडा
10 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन 10 शहरों में धड़ाम से गिरा पारा! सीकर रहा सबसे ठंडा

जयपुर की ये 4 बाजार! क्वालिटी वाले सस्ते कपड़ों के लिए बेस्ट हैं, भूल जाएंगे दिल्ली की सरोजिनी मार्केट
6 Photos
Jaipur Places To Visit

जयपुर की ये 4 बाजार! क्वालिटी वाले सस्ते कपड़ों के लिए बेस्ट हैं, भूल जाएंगे दिल्ली की सरोजिनी मार्केट

राजस्थान में चलेगी ठंडी हवाएं, मौसम बदलने के साथ ही पड़ेगी कड़ाके की सर्दी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में चलेगी ठंडी हवाएं, मौसम बदलने के साथ ही पड़ेगी कड़ाके की सर्दी!

जयपुर की ये 10 गलियां हैं इंस्टाग्राम के लिए बेस्ट लोकेशन, फोटोज डालते ही दनादन बढ़ेंगे लाइक्स-फॉलोवर्स
10 Photos
Travel Story

जयपुर की ये 10 गलियां हैं इंस्टाग्राम के लिए बेस्ट लोकेशन, फोटोज डालते ही दनादन बढ़ेंगे लाइक्स-फॉलोवर्स

जयपुर-झुंझुनू बस में लाखों के जेवरात गायब! CCTV में दिखे 5 संदिग्ध, पुलिस तलाश में जुटी

Sikar News: जयपुर से झुंझुनू जा रहे एक पति-पत्नी का लोक परिवहन बस में सफर के दौरान बैग चोरी हो गया. इस चोरी हुए बैग में करीब 6 लाख रुपये के जेवरात सहित अन्य कीमती सामान रखा हुआ था. पति-पत्नी एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे.

5 लड़कों ने रींगस में दिया वारदात को अंजाम

झुंझुनू के रसूल गांव निवासी अशोक कुमार ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है. अशोक कुमार 4 नवंबर को सुबह 9 बजे के करीब जयपुर से झुंझुनू जाने वाली लोक परिवहन बस में सवार थे. उन्होंने अपना बैग ऊपर लगेज रैक में रखा था, जिसमें 6 लाख रुपये कीमत का सामान था. सीकर पहुंचने पर जब उन्होंने बैग संभाला, तो वह गायब था. बस में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने पर पता चला कि बस में सवार 5 लड़कों ने मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया. सीसीटीवी के अनुसार, चोरी करने के बाद सभी 5 लड़के रींगस में भैरूजी मोड़ पर उतर गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की धीमी कार्यवाही पर सवाल

अशोक कुमार ने बताया कि घटना के बाद उन्हें एफआईआर दर्ज कराने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.सबसे पहले वह सीकर में उद्योग नगर पुलिस थाने पहुंचे, जहां 6 नवंबर को उन्हें बताया गया कि घटना क्षेत्र रींगस का है, इसलिए वहीं जाएं.इसके बाद जब वह रींगस पुलिस के पास आए, तो वहां भी 9 नवंबर की शाम को जाकर कहीं मुकदमा दर्ज किया गया है.फिलहाल रींगस पुलिस फुटेज में नजर आए 5 संदिग्धों की तलाश में जुट गई है और मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news