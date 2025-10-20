सीकर में दिवाली से पहले चोरी की बड़ी वारदात, तिजोरी खाली, गहने और कैश गायब!

Zee Rajasthan
Sikar News: राजस्थान में सीकर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. यह घटना डोटासरा कॉलोनी, वार्ड नंबर 65 की बताई जा रही है, जहां रहने वाली शारदा सैनी के घर से चोरों ने लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया.

Sikar News: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. यह घटना डोटासरा कॉलोनी, वार्ड नंबर 65 की बताई जा रही है, जहां रहने वाली शारदा सैनी के घर से चोरों ने लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. पुलिस के अनुसार, चोरी गए सामान की कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और 50 से 60 हजार रुपये नकद बताई जा रही है.

कार्यक्रम में गई थी घर की मालकिन

जानकारी के अनुसार, पीड़िता शारदा सैनी अपने भाई के घर जलवा और गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने गई हुई थीं. उन्होंने बताया कि शाम को घर लौटकर कुछ समय के लिए रुकीं और अपने गहने उतार दिए, लेकिन उसी रात वह फिर से भाई के घर चली गईं. अगले दिन सुबह जब वे वापस लौटीं, तो घर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. घर के दरवाजे और ताले टूटे हुए थे तथा अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था.

सोने के गहनों पर हाथ साफ

चोर घर से दो सोने के हार, सोने की रखड़ी, मंगलसूत्र और अन्य कीमती गहने ले गए. इसके अलावा अलमारी में रखे 50 से 60 हजार रुपये नकद भी चोरी हो गए. शारदा सैनी ने बताया कि घर की चारदीवारी की ऊंचाई काफी कम है, जिससे आशंका है कि चोर दीवार फांदकर अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद उसी रास्ते से फरार हो गए.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर का मुआयना किया. पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

स्थानीय लोगों में दहशत

घटना के बाद डोटासरा कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से रात के समय संदिग्ध लोग घूमते देखे जा रहे थे, लेकिन किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया. अब यह वारदात होने के बाद स्थानीय निवासियों ने इलाके में रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

