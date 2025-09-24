सीकर के श्रीमाधोपुर पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा, GST को लेकर कही बड़ी बात

Sikar News: जिले के श्रीमाधोपुर में देर शाम को जिला प्रभारी मंत्री संजय शर्मा और यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा पहुंचे. यहां उन्होंने गोपीनाथ मंदिर से मुख्य चौपड़ बाजार तक पदयात्रा कर व्यापारियों और आमजन से संवाद किया. इस दौरान मंत्रियों ने एक-एक दुकान पर जाकर पंपलेट वितरित किए और "नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी" की जानकारी दी.

खर्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी दरें घटाकर आमजन को बड़ा राहत दी है. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लगभग टैक्स फ्री किया गया है. पेन, पेंसिल, कॉपी-किताब पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है, वहीं स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य बीमा योजनाओं पर लगने वाला टैक्स भी समाप्त कर दिया गया है. डेली यूज प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स दरें कम हुई हैं, जिससे महंगाई घटेगी और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी. इससे व्यापार को भी गति मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हुए नुकसान की भरपाई स्वदेशी व्यापार से होगी.

मंत्रियों ने स्वदेशी अपनाने की अपील करते हुए कहा कि उपभोक्ता की बचत और लाभ से व्यापार बढ़ेगा. इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने दोनों मंत्रियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया.नगर निकाय चुनाव पर खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार व स्वायत्त शासन विभाग तैयारी पूरी कर चुके हैं. चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा और पिछड़ा आयोग आंकड़े जुटाएगा. इसके बाद "एक राज्य, एक चुनाव" की तर्ज पर निकाय चुनाव सम्पन्न कराए जाएंगे. वहीं, विपक्ष द्वारा तबादलों पर उठाए सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सवाल खड़े करना है, जबकि सरकार जनता और राज्यहित में कार्य कर रही है.

Sikar News: सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में नवीन दशहरा समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाला भव्य दशहरा महोत्सव 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा. मीडिया प्रभारी सीताराम मर्मी ने बताया आयोजन को लेकर समिति के अध्यक्ष पप्पू शर्मा के सानिध्य में पोस्टर का विमोचन किया गया. समिति अध्यक्ष पप्पू शर्मा ने बताया कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

रावण टीले पर इस बार 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है वहीं कुंभकरण व मेघनाथ के भी विशाल पुतले आकर्षण का केंद्र रहेंगे. कलाकार रावण सहित अन्य पुतलों को सजाने में जुटे हैं. आकर्षण बढ़ाने के लिए रंग-बिरंगी लाइटों का विशेष प्रयोग किया जाएगा. दशहरा मैदान के मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व झांकियों का प्रदर्शन होगा.

मुख्य बाजार स्थित राम-लक्ष्मण मंदिर से राम सेना और रावण सेना की भव्य शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रावण टीले तक पहुंचेगी. शोभायात्रा में राम, लक्ष्मण, हनुमान सहित अनेक झांकियां इस बार नरसिम्हा की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी. वहीं रावण शाही रथ पर सवार होकर नगरवासियों का ध्यान आकर्षित करेगा. दशहरा मैदान में राम-रावण युद्ध के दृश्य मंचित किए जाएंगे. इसके बाद क्रमशः मेघनाथ व कुंभकरण के पुतलों का दहन किया जाएगा.

अंत में भगवान श्रीराम द्वारा रावण के पुतले का अग्निबाण से दहन किया जाएगा. इस दौरान आतिशबाजी से आकाश जगमगा उठेगा. रावण दहन के बाद राम विजय जुलूस मुख्य बाजार पहुंचेगा. रातभर नरसिंह लीला में भगवान के 24 अवतारों की लीला का मंचन होगा तथा झांकियों के माध्यम से भक्तों का मनोरंजन किया जाएगा. मेले का मुख्य आकर्षण 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला रहेगा, जिसका दहन देखने के लिए कस्बे और आसपास क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे.इस दौरान शिक्षाविद् दीनदयाल शर्मा, चांद खां,लक्ष्मी नारायण सैन, संजय सोनी, मुकेश सैन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे.