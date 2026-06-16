/पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर UDH मंत्री झाबरसिंह खर्रा का बयान, जानें क्या कहा?

Sikar News: श्रीमाधोपुर शहर में मंगलवार को राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) मंत्री झाबरसिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर अभियान का निरीक्षण किया और शिविर में पहुंचे आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं. मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों का यथासंभव शिविर अवधि के दौरान ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ें.

पात्र लाभार्थियों को मिले विभिन्न योजनाओं के लाभ

शिविर के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया. मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने 11 पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए. इसके साथ ही विवाह प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए. कृषि विभाग की योजना के अंतर्गत चयनित एक परिवार को डेढ़ लाख रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा गया. मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे.

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‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत किया पौधारोपण

कार्यक्रम के दौरान मंत्री खर्रा ने राज्य सरकार के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. उन्होंने उपस्थित लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया. साथ ही शिविर में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन को स्वच्छता बनाए रखने तथा स्वच्छ वातावरण के निर्माण में सक्रिय भागीदारी की शपथ भी दिलवाई.

स्थानीय समस्याओं से जुड़े ज्ञापन सौंपे

शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मंत्री को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़े ज्ञापन भी सौंपे. मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों पर भी रखी राय

पत्रकारों से बातचीत के दौरान पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने कहा कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है. आयोग जब भी राज्य सरकार से सहयोग मांगेगा, सरकार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी. आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2022 और 2023 के निर्णयों के कारण वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं. कार्यक्रम के समापन के बाद मंत्री झाबरसिंह खर्रा श्रीमाधोपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए.