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भीषण सड़क हादसे में झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानिया के पिता की दर्दनाक मौत, ट्रोले से जा भिड़ी बेकाबू कार

Sikar Road Accident: सीकर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार रात हुए सड़क हादसे में झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानिया के पिता महावीर प्रसाद की मौत हो गई. बताया गया कि सदीनसर गांव के पास कार का टायर फटने के बाद कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रोले से जा भिड़ी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Sep 01, 2026, 11:36 AM IST | Updated:Sep 01, 2026, 11:36 AM IST
भीषण सड़क हादसे में झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानिया के पिता की दर्दनाक मौत, ट्रोले से जा भिड़ी बेकाबू कार
Image Credit: Jhalawar SP Amit Budania

Jhalawar SP Amit Budania: सीकर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार रात हुए सड़क हादसे में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया के पिता महावीर प्रसाद की मौत हो गई. हादसा सदीनसर गांव के पास फतेहपुर-रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर हुआ. बताया जा रहा है कि कार का टायर फटने के बाद वह अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रहे ट्रोले से जा भिड़ी.


टायर फटने के बाद हुआ हादसा
पुलिस के अनुसार सीतसर, झुंझुनूं निवासी महावीर प्रसाद जाट (62) सोमवार रात कार से जा रहे थे. रात करीब साढ़े आठ बजे सदीनसर गांव के पास अचानक कार का टायर फट गया. इसके बाद कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सामने से आ रहे ट्रोले से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

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लोगों ने कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया
हादसा होते ही आसपास के लोग और दूसरे वाहन चालक मौके पर पहुंचे. लोगों ने कार में फंसे महावीर प्रसाद को बाहर निकाला और उपचार के लिए फतेहपुर के उप जिला अस्पताल धानुका पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने के बाद रामगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाया और हाईवे पर लगा जाम खुलवाया.

रात में ही हुआ पोस्टमार्टम
पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. आवश्यक कार्रवाई के बाद रात में ही पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया. हादसे के कारणों की पुलिस जांच कर रही है. महावीर प्रसाद सेना से सेवानिवृत्त थे. उनके बेटे अमित कुमार बुडानिया भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं.


नेताओं ने जताया दुख
हादसे की जानकारी सामने आने के बाद कई नेताओं ने महावीर प्रसाद के निधन पर शोक जताया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी संवेदना व्यक्त की. डोटासरा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि सड़क हादसे में एसपी अमित बुडानिया के पिता के निधन की खबर बेहद दुखद है. उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की.


वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी घटना पर दुख जताया. उन्होंने बताया कि उन्होंने अमित बुडानिया से फोन पर बात कर उन्हें ढांढस बंधाया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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