/भीषण सड़क हादसे में झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानिया के पिता की दर्दनाक मौत, ट्रोले से जा भिड़ी बेकाबू कार

Jhalawar SP Amit Budania: सीकर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार रात हुए सड़क हादसे में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया के पिता महावीर प्रसाद की मौत हो गई. हादसा सदीनसर गांव के पास फतेहपुर-रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर हुआ. बताया जा रहा है कि कार का टायर फटने के बाद वह अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रहे ट्रोले से जा भिड़ी.



टायर फटने के बाद हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार सीतसर, झुंझुनूं निवासी महावीर प्रसाद जाट (62) सोमवार रात कार से जा रहे थे. रात करीब साढ़े आठ बजे सदीनसर गांव के पास अचानक कार का टायर फट गया. इसके बाद कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सामने से आ रहे ट्रोले से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

Add Zee News as a Preferred Source



लोगों ने कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया

हादसा होते ही आसपास के लोग और दूसरे वाहन चालक मौके पर पहुंचे. लोगों ने कार में फंसे महावीर प्रसाद को बाहर निकाला और उपचार के लिए फतेहपुर के उप जिला अस्पताल धानुका पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने के बाद रामगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाया और हाईवे पर लगा जाम खुलवाया.

रात में ही हुआ पोस्टमार्टम

पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. आवश्यक कार्रवाई के बाद रात में ही पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया. हादसे के कारणों की पुलिस जांच कर रही है. महावीर प्रसाद सेना से सेवानिवृत्त थे. उनके बेटे अमित कुमार बुडानिया भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं.



नेताओं ने जताया दुख

हादसे की जानकारी सामने आने के बाद कई नेताओं ने महावीर प्रसाद के निधन पर शोक जताया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी संवेदना व्यक्त की. डोटासरा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि सड़क हादसे में एसपी अमित बुडानिया के पिता के निधन की खबर बेहद दुखद है. उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की.



वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी घटना पर दुख जताया. उन्होंने बताया कि उन्होंने अमित बुडानिया से फोन पर बात कर उन्हें ढांढस बंधाया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.