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खाटूश्यामजी में पकड़ा गया करणी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड का फरार आरोपी, बाबा के दर्शन करने था पहुंचा

सीकर जिले के खाटूश्यामजी में झारखंड के चर्चित करणी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के फरार आरोपी नीरज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी 28 जून को जमशेदपुर में हुई हत्या के बाद से फरार था और बाबा श्याम के दर्शन करने खाटूश्यामजी पहुंचा था. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 06, 2026, 02:01 PM|Updated: Jul 06, 2026, 02:01 PM
खाटूश्यामजी में पकड़ा गया करणी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड का फरार आरोपी, बाबा के दर्शन करने था पहुंचा
Image Credit: Sikar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में झारखंड के चर्चित हत्याकांड के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी 9 दिन पहले झारखंड के जमशेदपुर में करणी सेना नेता हिमांशु सिंह की हत्या के मामले में फरार चल रहा था और बाबा श्याम के दर्शन करने खाटूश्यामजी पहुंचा था.

जानकारी के अनुसार, 28 जून को बिष्टुपुर स्थित डीडी बार संचालक नीरज सिंह ने करणी सेना नेता हिमांशु सिंह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार था. इस बीच झारखंड पुलिस को उसकी लोकेशन खाटूश्यामजी में मिलने पर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई.

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होटल में मिला आरोपी नीरज सिंह

वहीं, सूचना मिलते ही खाटूश्यामजी थाना के कांस्टेबल बनवारी लाल कुमावत और राजेंद्र गढ़वाल ने आरोपी की तलाश शुरू की. दोनों पुलिसकर्मियों ने कस्बे के विभिन्न होटलों में तलाश अभियान चलाया और आखिर में मंडा रोड स्थित भोजराज होटल से आरोपी नीरज सिंह को हिरासत में ले लिया.

दर्शन करने पहुंचा था आरोपी

इधर, खाटूश्यामजी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद झारखंड पुलिस को सूचना दी. थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया कि झारखंड पुलिस को कोतवाली थाना में पहुंची पुलिस टीम को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी बाबा श्याम के दर्शन करने के उद्देश्य से खाटूश्यामजी आया था लेकिन स्थानीय पुलिस की सतर्कता के चलते वह कानून के शिकंजे से बच नहीं सका. अब झारखंड पुलिस आरोपी को अपने साथ ले जाकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

करणी सेना के युवा नेता हिमांशु सिंह हत्या का मामला

बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के बाहर 28 जून 2026 की रात करणी सेना के युवा नेता हिमांशु सिंह और अन्य लोगों के बीच विवाद हो गया था. पुलिस एफआईआर के मुताबिक, विवाद के बाद हिमांशु सिंह पर कुल्हाड़ी, चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमला किया गया.वहीं, गंभीर रूप से घायल हिमांशु सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां 29 जून को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. इस हत्याकांड के बाद जमशेदपुर में भारी तनाव फैल हुआ है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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