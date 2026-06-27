/22 वर्षों से खड़े रहकर तपस्या कर रहे खड़ेश्वर बाबा, अब बाय गांव से मां वैष्णो देवी तक 1000 किमी की दंडवत पदयात्रा पर निकले बाबा

Rajasthan: राजस्थान के सीकर जिले की दातारामगढ़ तहसील स्थित बाय गांव से एक अद्भुत और प्रेरणादायक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई है. संत शंकर दास जी महाराज, जिन्हें श्रद्धालु खड़ेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं, मां वैष्णो देवी धाम तक लगभग 1000 किलोमीटर लंबी दंडवत पदयात्रा पर निकले हैं. यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि तपस्या, त्याग, अनुशासन और अटूट संकल्प की भी अनूठी मिसाल मानी जा रही है. बाबा की इस कठिन साधना की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं.



22 साल से नहीं किया आसन ग्रहण

खड़ेश्वर बाबा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने पिछले 22 वर्षों से बैठकर विश्राम नहीं किया है. वे लगातार खड़े रहकर कठोर तपस्या कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें 'खड़ेश्वर बाबा' के नाम से जाना जाता है. वर्षों से चल रही इस साधना के बीच अब उन्होंने मां वैष्णो देवी धाम तक दंडवत यात्रा का कठिन संकल्प लिया है. तपती धूप, लंबा सफर और कठिन रास्तों के बावजूद बाबा पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

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खाटूश्यामजी से होकर गुजरेगी यात्रा

बाबा की यह दंडवत यात्रा निर्जला एकादशी के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी से भी होकर गुजरेगी. यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा. अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी बाबा की इस तपस्या को सनातन संस्कृति की प्रेरणादायक परंपरा बताते हुए उनका सम्मान करने की तैयारी की है. यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके साथ चलकर आस्था का परिचय दे रहे हैं.



विश्व शांति और गौ संरक्षण का संदेश

खड़ेश्वर बाबा ने बताया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है. वे इस दंडवत पदयात्रा के माध्यम से मानव कल्याण, विश्व शांति, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और सनातन धर्म को सशक्त बनाने का संदेश दे रहे हैं. इसके साथ ही वे समाज में नैतिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति और धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा देने का भी आह्वान कर रहे हैं. बाबा का मानना है कि तप, त्याग और सेवा से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है.



श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा बनी कठिन साधना

स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि आधुनिक दौर में जहां सुविधाओं और भौतिक सुख-सुविधाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है, वहीं खड़ेश्वर बाबा की यह कठिन तपस्या त्याग, संयम और अटूट आस्था का जीवंत उदाहरण है. बाबा हर वर्ष पैदल यात्रा कर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष उन्होंने दंडवत यात्रा का कठिन संकल्प लेकर लोगों को आध्यात्मिक जीवन और सनातन परंपरा के प्रति नई प्रेरणा दी है. उनकी यह यात्रा राजस्थान ही नहीं, बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

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