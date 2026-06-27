Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /22 वर्षों से खड़े रहकर तपस्या कर रहे खड़ेश्वर बाबा, अब बाय गांव से मां वैष्णो देवी तक 1000 किमी की दंडवत पदयात्रा पर निकले बाबा

22 वर्षों से खड़े रहकर तपस्या कर रहे खड़ेश्वर बाबा, अब बाय गांव से मां वैष्णो देवी तक 1000 किमी की दंडवत पदयात्रा पर निकले बाबा

Khadeshwar Baba: सीकर जिले के बाय गांव से संत शंकर दास जी महाराज (खड़ेश्वर बाबा) मां वैष्णो देवी धाम तक लगभग 1000 किलोमीटर की दंडवत पदयात्रा पर निकले हैं. पिछले 22 वर्षों से खड़े रहकर तपस्या कर रहे बाबा इस यात्रा के माध्यम से विश्व शांति, मानव कल्याण, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार का संदेश दे रहे हैं.

Edited byAnsh RajReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 27, 2026, 08:45 AM|Updated: Jun 27, 2026, 08:45 AM
22 वर्षों से खड़े रहकर तपस्या कर रहे खड़ेश्वर बाबा, अब बाय गांव से मां वैष्णो देवी तक 1000 किमी की दंडवत पदयात्रा पर निकले बाबा
Image Credit: Khadeshwar BabaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan: राजस्थान के सीकर जिले की दातारामगढ़ तहसील स्थित बाय गांव से एक अद्भुत और प्रेरणादायक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई है. संत शंकर दास जी महाराज, जिन्हें श्रद्धालु खड़ेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं, मां वैष्णो देवी धाम तक लगभग 1000 किलोमीटर लंबी दंडवत पदयात्रा पर निकले हैं. यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि तपस्या, त्याग, अनुशासन और अटूट संकल्प की भी अनूठी मिसाल मानी जा रही है. बाबा की इस कठिन साधना की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं.


22 साल से नहीं किया आसन ग्रहण
खड़ेश्वर बाबा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने पिछले 22 वर्षों से बैठकर विश्राम नहीं किया है. वे लगातार खड़े रहकर कठोर तपस्या कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें 'खड़ेश्वर बाबा' के नाम से जाना जाता है. वर्षों से चल रही इस साधना के बीच अब उन्होंने मां वैष्णो देवी धाम तक दंडवत यात्रा का कठिन संकल्प लिया है. तपती धूप, लंबा सफर और कठिन रास्तों के बावजूद बाबा पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source


खाटूश्यामजी से होकर गुजरेगी यात्रा
बाबा की यह दंडवत यात्रा निर्जला एकादशी के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी से भी होकर गुजरेगी. यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा. अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी बाबा की इस तपस्या को सनातन संस्कृति की प्रेरणादायक परंपरा बताते हुए उनका सम्मान करने की तैयारी की है. यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके साथ चलकर आस्था का परिचय दे रहे हैं.


विश्व शांति और गौ संरक्षण का संदेश
खड़ेश्वर बाबा ने बताया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है. वे इस दंडवत पदयात्रा के माध्यम से मानव कल्याण, विश्व शांति, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और सनातन धर्म को सशक्त बनाने का संदेश दे रहे हैं. इसके साथ ही वे समाज में नैतिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति और धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा देने का भी आह्वान कर रहे हैं. बाबा का मानना है कि तप, त्याग और सेवा से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है.


श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा बनी कठिन साधना
स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि आधुनिक दौर में जहां सुविधाओं और भौतिक सुख-सुविधाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है, वहीं खड़ेश्वर बाबा की यह कठिन तपस्या त्याग, संयम और अटूट आस्था का जीवंत उदाहरण है. बाबा हर वर्ष पैदल यात्रा कर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष उन्होंने दंडवत यात्रा का कठिन संकल्प लेकर लोगों को आध्यात्मिक जीवन और सनातन परंपरा के प्रति नई प्रेरणा दी है. उनकी यह यात्रा राजस्थान ही नहीं, बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:सीकर में हिंगलाज माता मंदिर से लापता मासूम का अब तक कोई सुराग नहीं, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

बिना प्रदेश अध्यक्ष, बिना नतीजों के चुनाव... राजस्थान में कैसे चलेगा कांग्रेस का अभियान?

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

सुजानगढ़ में खेत के कुंड से मिला लापता बुजुर्ग का शव, इलाके में फैली सनसनी

Churu News: पत्थरों से भरे प्लास्टिक कट्टे में बंद मिला महिला का 10 दिन पुराना शव, आ रही सड़ी बदबू

दुकान के बाहर शराब पीने से रोका तो कर दी हत्या, जयपुर में दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार

हनुमान सिंह राठौड़ बने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने किया मनोनयन

बुरखे में घूमीं तलवारें देख थम गईं निगाहें, अलम के जुलूस में रतलाम के अखाड़े ने दिखाया रोमांच, वीडियो वायरल

राजस्थान के किसानों की होने वाली है बल्ले-बल्ले! बंपर कमाई कराने के लिए प्लान कर रही भजनलाल सरकार

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

अलवर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, 25 हजार का इनामी आरोपी राहुल मीणा जयपुर से गिरफ्तार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

निंबाहेड़ा में आत्महत्या केस ने लिया नया मोड़, सुसाइड नोट ने बदली पूरी जांच, कब्र से शव निकलवाकर कराया गया पोस्टमार्टम

ट्रेन में नकली पापा बनकर बैठा था आदमी, 5 साल के बच्चे को ले जा रहा था पर RPF ने पकड़ लिया

जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात

रिटायरमेंट के बाद नहीं चुन सकेंगे UPS, रेलवे बोर्ड ने जारी किया नया आदेश

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

6 बच्चों की मां के साथ भागने की कोशिश, प्रेमी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला

झालावाड़ में प्रेमी के साथ घर छोड़ने वाली 16 वर्षीय किशोरी का कोर्ट के आदेश पर गर्भपात, 23 सप्ताह की थी गर्भवती

जयपुर के मुहाना में मिला बच्चे का शव, सिर धड़ से था अलग

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान के 7 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहे काले बादल! इन शहरों में गरज चमक के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम ने बदला रुख, 34 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

भरतपुर में रहस्यमयी मौत से फैली सनसनी, पत्थरों के बीच मिला युवक का शव

Udaipur Accident: सुखेर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रॉले में घुसी कार, 5 युवकों की मौत

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

राजस्थान में 'हर घर जल' को मिली नई रफ्तार, भजनलाल सरकार ने JJM के लिए 1578 करोड़ किए मंजूर

कौन हैं वायुसेना के जांबाज सार्जेंट सुरेंद्र मोगा? जिन्हें 'ऑपरेशन सिंदूर' में शहादत के लिए मिला सम्मान

दिल्ली से जयपुर लौटे अशोक गहलोत, 10 जनपथ, डोटासरा और BJP पर दिए बड़े बयान

XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

TAGS:
Rajasthan News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
22 वर्षों से खड़े रहकर तपस्या कर रहे खड़ेश्वर बाबा, अब बाय गांव से मां वैष्णो देवी तक 1000 किमी की दंडवत पदयात्रा पर निकले बाबा
Rajasthan News
2
Kota News
3
Rajasthan News
4
Baran news
5
Rajasthan News