/खाटूधाम में फायर सेफ्टी की जांच, कई दुकानों के फायर सिलेंडर मिले एक्सपायर्ड

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Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी देश की राजधानी दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में हाल ही में हुई आगजनी की घटनाओं के बाद राजस्थान सरकार ने होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, प्रसाद एवं मिठाई की दुकानों और संकरी गलियों में अग्नि सुरक्षा के विशेष निर्देश जारी किए हैं.
इन्हीं व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए खाटूश्यामजी में पड़ताल की गई. ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान बाजार क्षेत्र, धर्मशालाओं और श्री श्याम मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया. जांच में सामने आया कि कई प्रसाद दुकानों पर अग्निशमन सिलेंडर तो लगाए गए है, लेकिन उनकी समय पर रिफिलिंग नहीं करवाई गई है.
अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामों की कमी
कुछ दुकानों में लगे सिलेंडरों की वैधता अवधि भी समाप्त हो चुकी है. वहीं कई दुकानों पर आग बुझाने के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव देखने को मिला. दूसरी ओर श्री श्याम मंदिर परिसर में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नजर आए.
मंदिर क्षेत्र में अग्निशमन यंत्र निर्धारित स्थानों पर लगे हुए है और उनकी वैधता अवधि भी सही पाई गई. इसके अलावा आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त जल व्यवस्था उपलब्ध है, जिसका कनेक्शन दो ट्यूबवेलों से जुड़ा हुआ है.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर कमेटी सतर्क
मंदिर कमेटी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है. परिसर में अग्निशमन यंत्रों के साथ फायर ब्रिगेड वाहन भी उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि खाटूश्यामजी की तंग गलियों में आपात स्थिति के दौरान त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दो छोटी फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी खरीदी जा रही है, जिनके आदेश जारी कर दिए गए हैं.
आगजनी की बढ़ती घटनाओं के बीच खाटूधाम में सुरक्षा व्यवस्थाओं की यह पड़ताल बाजार क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है, जबकि मंदिर परिसर में सुरक्षा प्रबंधन संतोषजनक दिखाई दिया.
बता दें कि 3 जून की सुबह दिल्ली के मालवीय नगर एक होटल में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी. आग कुछ ही पलों में पांच मंजिला संकरी इमारत में फैल गई थी. मृतकों में 13 विदेशी नागरिक भी शामिल थे. इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.
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