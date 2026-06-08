Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /खाटूधाम में फायर सेफ्टी की जांच, कई दुकानों के फायर सिलेंडर मिले एक्सपायर्ड

खाटूधाम में फायर सेफ्टी की जांच, कई दुकानों के फायर सिलेंडर मिले एक्सपायर्ड

Khatu Shyam Ji: राजस्थान सरकार ने होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, प्रसाद एवं मिठाई की दुकानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं. इसी क्रम में सीकर जिले के खाटूश्यामजी में सुरक्षा व्यवस्थाओं की जमीनी पड़ताल की गई.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 08, 2026, 07:11 PM|Updated: Jun 08, 2026, 07:11 PM
खाटूधाम में फायर सेफ्टी की जांच, कई दुकानों के फायर सिलेंडर मिले एक्सपायर्ड
Image Credit: Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी देश की राजधानी दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में हाल ही में हुई आगजनी की घटनाओं के बाद राजस्थान सरकार ने होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, प्रसाद एवं मिठाई की दुकानों और संकरी गलियों में अग्नि सुरक्षा के विशेष निर्देश जारी किए हैं.

इन्हीं व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए खाटूश्यामजी में पड़ताल की गई. ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान बाजार क्षेत्र, धर्मशालाओं और श्री श्याम मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया. जांच में सामने आया कि कई प्रसाद दुकानों पर अग्निशमन सिलेंडर तो लगाए गए है, लेकिन उनकी समय पर रिफिलिंग नहीं करवाई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामों की कमी
कुछ दुकानों में लगे सिलेंडरों की वैधता अवधि भी समाप्त हो चुकी है. वहीं कई दुकानों पर आग बुझाने के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव देखने को मिला. दूसरी ओर श्री श्याम मंदिर परिसर में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नजर आए.

मंदिर क्षेत्र में अग्निशमन यंत्र निर्धारित स्थानों पर लगे हुए है और उनकी वैधता अवधि भी सही पाई गई. इसके अलावा आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त जल व्यवस्था उपलब्ध है, जिसका कनेक्शन दो ट्यूबवेलों से जुड़ा हुआ है.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर कमेटी सतर्क
मंदिर कमेटी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है. परिसर में अग्निशमन यंत्रों के साथ फायर ब्रिगेड वाहन भी उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि खाटूश्यामजी की तंग गलियों में आपात स्थिति के दौरान त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दो छोटी फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी खरीदी जा रही है, जिनके आदेश जारी कर दिए गए हैं.

आगजनी की बढ़ती घटनाओं के बीच खाटूधाम में सुरक्षा व्यवस्थाओं की यह पड़ताल बाजार क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है, जबकि मंदिर परिसर में सुरक्षा प्रबंधन संतोषजनक दिखाई दिया.

बता दें कि 3 जून की सुबह दिल्ली के मालवीय नगर एक होटल में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी. आग कुछ ही पलों में पांच मंजिला संकरी इमारत में फैल गई थी. मृतकों में 13 विदेशी नागरिक भी शामिल थे. इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan: 10 जून को भगवान की शरण में जाएगी 'सरकार', PM मोदी की दीर्घायु के लिए मंदिरों में की जाएगी विशेष पूजा

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

झुंझुनूं में 5 दिन से अंधेरे में 40 घर! गांव के आपसी झगड़े ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत

Churu News: पत्थरों से भरे प्लास्टिक कट्टे में बंद मिला महिला का 10 दिन पुराना शव, आ रही सड़ी बदबू

'निर्मल पंक से पंकज, मल से कॉकरोच'... निम्बाकाचार्य के बयान से गरमाई राजनीति

लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

कहां से आता है पांचना बांध में पानी और क्यों प्यासी ज़मीन पर बरसों से सुलग रही है विवाद की चिंगारी?

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

अंधेरे से उजाले तक का सफर! कंधों पर डीपी उठाकर किया पहाड़ पार, अब चमकेगा पूरा गांव

Jaipur: बड़ागांव को मिली SBI बैंक की सौगात, नई शाखा का हुआ शुभारंभ

एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

आखिर क्यों एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हजारों लोगों की प्यास बुझाने वाला गांव? देखें वीडियो-

झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

राजस्थान में मौसम का U-TURN, जून में ठंडक का रिकॉर्ड! पिलानी का पारा सामान्य से 6 डिग्री नीचे

दिल्ली में NEET की पढ़ाई कर रही अलवर की छात्रा ने किया सुसाइड, भाई-बहनों के साथ थी रहती

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

राजस्थान में 20 जून तक तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

सीकर में NEET पेपर लीक पर सड़कों पर उतरा गुस्सा! SFI का मशाल जुलूस, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

TAGS:
khatu shyam ji
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गहलोत के कोटा दौरे से कांग्रेस में सुलह के संकेत, वायरल हुई तस्वीर, गहलोत के साथ दिखे दोनों धुर विरोधी नेता
Ashok gehlot
2
jhunjhunu News
3
Kota News
4
jhunjhunu News
5
Rajasthan news