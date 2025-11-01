Zee Rajasthan
Khatu Shyam Ji Birthday: क्या है खाटूश्यामजी मंदिर की 13 सीढ़ियों का रहस्य, जानें पौराणिक महत्व

Khatu Shyam Birthday 1 November, 2025: खाटूश्यामजी मंदिर की 13 सीढ़ियों का रहस्य बहुत ही पौराणिक महत्व रखता है. मान्यता है कि इन 13 सीढ़ियों से दर्शन करने पर बाबा श्याम...

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 01, 2025, 08:36 AM IST | Updated: Nov 01, 2025, 08:36 AM IST

Khatu Shyam Ji Birthday: क्या है खाटूश्यामजी मंदिर की 13 सीढ़ियों का रहस्य, जानें पौराणिक महत्व

Khatu Shyam Birthday Date 2025: सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटूश्यामजी धाम में बाबा श्याम का प्राचीन मंदिर स्थित है. धार्मिक ग्रंथों और इतिहास के अनुसार, सन 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी नर्मदा कंवर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था. तभी से चौहान वंशज इस मंदिर की पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं और आज भी मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख संरक्षक हैं.

हारे का सहारा बाबा श्याम

बाबा श्याम को कलयुग में अनेक नामों से जाना जाता है – हारे का सहारा, तीन बाणधारी, मोर मुकुटधारी, और बंसी वाले. भक्तों का विश्वास है कि बाबा श्याम अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं और विपत्ति के समय उन्हें संबल प्रदान करते हैं.

महाभारत के वीर बर्बरीक से बाबा श्याम तक

बाबा श्याम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है. उस समय वीर बर्बरीक नाम का एक महान योद्धा था, जिसे भगवान शिव से तीन बाणों का वरदान मिला था. उसने अपनी माता से वचन लिया था कि वह सदैव हारने वालों का साथ देगा.

जब भगवान कृष्ण ने उसकी प्रतिज्ञा और वीरता को देखा, तो उन्होंने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया. बर्बरीक ने निःसंकोच अपना शीश अर्पित कर दिया. तब भगवान कृष्ण ने अपने विष्णु स्वरूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वह श्याम नाम से पूजे जाएंगे.

भक्तों की अटूट आस्था

कृष्ण के आशीर्वाद से वीर बर्बरीक आज बाबा श्याम के रूप में पूजे जाते हैं. मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा के चरणों में माथा टेकता है, उसकी हर व्यथा दूर होती है. यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु खाटू धाम में बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं.

रहस्यमयी 13 सीढ़ियों का महत्व

मंदिर निर्माण के समय मुख्य द्वार से गर्भगृह तक पहुँचने के लिए 13 सीढ़ियां बनाई गई थीं. यही एकमात्र मार्ग था जिससे भक्त बाबा के दर्शन करते थे. समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ने पर मंदिर कमेटी ने प्रशासन की मदद से 14 नई लाइनों की व्यवस्था की, लेकिन आज भी चार पुरानी लाइनें वही हैं, जिनसे होकर श्रद्धालु 13 सीढ़ियां चढ़कर बाबा के दर्शन करते हैं.

सीधा नेत्र-संपर्क और श्रद्धा की मान्यता

भक्तों की मान्यता है कि जब वे 13 सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करते हैं, तो बाबा श्याम से उनका सीधा नेत्र-संपर्क होता है, जिससे वे अपने दुख-दर्द सीधे बाबा को कह सकते हैं. हालांकि, मंदिर कमेटी का कहना है कि यह भक्तों की श्रद्धा और भावना का प्रतीक है — बाबा श्याम सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, चाहे कोई भी मार्ग क्यों न हो.

