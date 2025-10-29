Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खाटू श्याम जी के जन्मदिन से पहले हुई बड़ी घटना, 12 बदमाशों ने होटल में मचाया उत्पात

Khatu shyam Ji: खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम के जन्मदिन से पहले धारदार हथियारों और लाठियों से लैस बदमाशों ने होटल में घुस मालिक से मारपीट की. साथ ही 1 घंटे तक उत्पात मचाया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 29, 2025, 08:43 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 08:43 PM IST

Trending Photos

Khatu shyam Ji: सिर्फ डेढ़ घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे खाटू श्याम, जानें आसान रूट!
5 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu shyam Ji: सिर्फ डेढ़ घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे खाटू श्याम, जानें आसान रूट!

अन्नपूर्णा रसोई योजना की खुली पोल, गरीबों की थाली नहीं संस्थाओं की भर रही तिजोरी!
7 Photos
jaipur news

अन्नपूर्णा रसोई योजना की खुली पोल, गरीबों की थाली नहीं संस्थाओं की भर रही तिजोरी!

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, जानें आज कितना हुआ सस्ता
6 Photos
gold silver price today

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, जानें आज कितना हुआ सस्ता

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

खाटू श्याम जी के जन्मदिन से पहले हुई बड़ी घटना, 12 बदमाशों ने होटल में मचाया उत्पात

Khatu shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब करीब दो दर्जन बदमाशों ने मंढा चौराहे के पास स्थित एक होटल पर हमला कर दिया.

धारदार हथियारों और लाठियों से लैस बदमाशों ने होटल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और संचालक सहित कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया. घटना से धार्मिक नगरी में भय और तनाव का माहौल फैल गया.

थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि बोदूराम सैनी पुत्र चोथूराम निवासी मंडा मदनी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, 27 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:35 बजे बदमाशों के एक गिरोह ने अचानक होटल पर धावा बोला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरोपियों में अभिषेक स्वामी उर्फ शेखू, करण स्वामी, श्यामलाल स्वामी, ममता स्वामी सभी निवासी खाटूश्यामजी और रामदेव स्वामी निवासी झुंझुनू, विक्रम, अजय सहित करीब 25 अन्य शामिल थे. हमलावरों ने होटल संचालक के पुत्र शिवप्रसाद, चंद्रमोहन और कर्मचारी लोकेश सहित कई लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

पीड़ित पक्ष के अनुसार, बदमाश करीब एक घंटे तक होटल में उत्पात मचाते रहे और होटल पर कब्जा करने की कोशिश की. पुलिस ने आज मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ.

बता दें कि आनी वाली 1 नवंबर यानी देवउठनी एकादशी को बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाएगा, ऐसे में जोरों-शोरों को लेकर तैयारियां जारी है. प्रशासन के मुताबिक, भीड़ बढ़ने पर वार्षिक मेले की तर्ज पर व्यवस्थाएं की जा सकती हैं. इस दौरान आतिशबाजी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी ताकि कोई घटना ना घटे. साथ ही पुलिस इस दौरान अलर्ट मोड़ पर रहने वाली है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news