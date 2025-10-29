खाटू श्याम जी के जन्मदिन से पहले हुई बड़ी घटना, 12 बदमाशों ने होटल में मचाया उत्पात

Khatu shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब करीब दो दर्जन बदमाशों ने मंढा चौराहे के पास स्थित एक होटल पर हमला कर दिया.

धारदार हथियारों और लाठियों से लैस बदमाशों ने होटल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और संचालक सहित कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया. घटना से धार्मिक नगरी में भय और तनाव का माहौल फैल गया.

थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि बोदूराम सैनी पुत्र चोथूराम निवासी मंडा मदनी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, 27 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:35 बजे बदमाशों के एक गिरोह ने अचानक होटल पर धावा बोला.

आरोपियों में अभिषेक स्वामी उर्फ शेखू, करण स्वामी, श्यामलाल स्वामी, ममता स्वामी सभी निवासी खाटूश्यामजी और रामदेव स्वामी निवासी झुंझुनू, विक्रम, अजय सहित करीब 25 अन्य शामिल थे. हमलावरों ने होटल संचालक के पुत्र शिवप्रसाद, चंद्रमोहन और कर्मचारी लोकेश सहित कई लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

पीड़ित पक्ष के अनुसार, बदमाश करीब एक घंटे तक होटल में उत्पात मचाते रहे और होटल पर कब्जा करने की कोशिश की. पुलिस ने आज मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ.

बता दें कि आनी वाली 1 नवंबर यानी देवउठनी एकादशी को बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाएगा, ऐसे में जोरों-शोरों को लेकर तैयारियां जारी है. प्रशासन के मुताबिक, भीड़ बढ़ने पर वार्षिक मेले की तर्ज पर व्यवस्थाएं की जा सकती हैं. इस दौरान आतिशबाजी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी ताकि कोई घटना ना घटे. साथ ही पुलिस इस दौरान अलर्ट मोड़ पर रहने वाली है.

