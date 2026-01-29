Khatu Shyam Ji: बाबा श्याम का 2 दिवसीय मासिक मेला शुरू, देशभर से उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का दो दिवसीय मासिक मेला श्रद्धा और भक्ति के माहौल में शुरू हो गया है. मेले के शुभारंभ के साथ ही देश के कोने-कोने से श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू धाम पहुंच रहे हैं.

मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अनुशासन के साथ बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं. श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुगम और व्यवस्थित दर्शन व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

अलौकिक दर्शन

इस अवसर पर बाबा श्याम का सतरंगी फूलों से मनमोहक और आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. बाबा श्याम के अलौकिक दर्शन कर भक्त परिवार और व्यापार की खुशहाली की कामनाएं कर रहे हैं.

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद रखी गई है. डीवाईएसपी राव आनंद कुमार एवं थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात है. सुरक्षा कर्मी न केवल कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं बल्कि दर्शन व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में भी सहयोग कर रहे हैं. प्रशासन और मंदिर कमेटी की व्यवस्थाओं के चलते मासिक मेले में श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ शांतिपूर्ण दर्शन कर पा रहे हैं.

कहानियों के मुताबिक, खाटू श्याम जी महाभारत काल के एक वीर योद्धा बर्बरीक हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण ने कलियुग में 'श्याम' नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था. श्याम मंदिर में बर्बरीक यानी श्याम बाबा के शीश (सिर) की पूजा होती है,उनको हारे का सहारा कहा जाता है.

फाल्गुन मेला

फाल्गुन माह का लक्खी मेला यहां का सबसे प्रमुख आयोजन है. यहां के दर्शन के लिए अक्टूबर-मार्च का समय सबसे अच्छा है. वहीं, इस बार बाबा श्याम का फाल्गुन मेला 12 दिन का नहीं बल्कि 8 दिन का होगा, जो इस साल 21 फरवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी को समाप्त होगा. मेले को लेकर प्रशासन और मंदिर कमेटी व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और मेले को लेकर बाबा श्याम के मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है.

खाटू श्याम मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ रहती है, खासकर फाल्गुन (फरवरी-मार्च) माह में लगने वाला वार्षिक मेला (फाल्गुन लक्खी मेला) बहुत फेमस है. भीड़ से बचने के लिए सप्ताह के दिनों (सोमवार-शुक्रवार) या गर्मी के मौसम में दर्शन करना बेहतर माना जाता है.

