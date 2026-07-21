/खाटूश्यामजी में बड़ा हादसा, दर्शन से पहले 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. बाबा श्याम के दर्शन के लिए जयपुर से आए 22 वर्षीय युवक की नगरपालिका द्वारा लगाए गए सौंदर्यकरण लाइट के पोल में करंट आने से मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

परिजन युवक को तत्काल उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी.

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22 वर्षीय अभय जांगिड़ की मौत

खाटूश्यामजी कस्बे में बाबा श्याम मंदिर के प्रवेश द्वार के पास मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया.

जानकारी के अनुसार, जयपुर जिले के बस्सी क्षेत्र के मोहनपुरा निवासी 22 वर्षीय अभय जांगिड़ पुत्र रमेश जांगिड़ अपने परिजनों के साथ बाबा श्याम के दर्शन करने आए थे. प्रसाद लेकर मंदिर की ओर जाते समय नगरपालिका द्वारा लगाए गए सौंदर्यकरण लाइट के लोहे के पोल में अचानक करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में आने से अभय गंभीर रूप से झुलस गए.

परिजन और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें खाटूश्यामजी के उपजिला अस्पताल पहुंचाया लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना अस्पताल के चिकित्सक डॉ. गोगराज निठारवाल ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही एएसआई राकेश मीणा जाप्ते के साथ अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

आर्थिक सहयोग की अपील

नगरपालिका को सूचना मिलते ही ईओ सहदेव दान चारण व जेईएन पूरणमल कुमावत एसडीएच पहुंचे. ईओ सहदेव दान चारण ने परिजनों से समझाइश करते हुए कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. नगरपालिका विभागीय स्तर पर जो भी आर्थिक मदद हो सकेगी, उसके लिए प्रयास करेंगे और श्री श्याम मंदिर कमेटी से आर्थिक सहयोग की अपील करेंगे.

ईओ ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए मृतक के परिजनों को निजी रूप से 50,000 रुपये की आर्थिक मदद की. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया.

