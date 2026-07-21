Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /खाटूश्यामजी में बड़ा हादसा, दर्शन से पहले 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत

खाटूश्यामजी में बड़ा हादसा, दर्शन से पहले 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत

सीकर जिले के खाटूश्यामजी में मंगलवार को दर्दनाक हादसे में जयपुर के 22 वर्षीय अभय जांगिड़ की करंट लगने से मौत हो गई. अभय अपने परिवार के साथ बाबा श्याम के दर्शन के लिए आया था. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 21, 2026, 03:30 PM|Updated: Jul 21, 2026, 03:30 PM
खाटूश्यामजी में बड़ा हादसा, दर्शन से पहले 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत
Image Credit: Khatu Shyam JiSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. बाबा श्याम के दर्शन के लिए जयपुर से आए 22 वर्षीय युवक की नगरपालिका द्वारा लगाए गए सौंदर्यकरण लाइट के पोल में करंट आने से मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

परिजन युवक को तत्काल उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

22 वर्षीय अभय जांगिड़ की मौत

खाटूश्यामजी कस्बे में बाबा श्याम मंदिर के प्रवेश द्वार के पास मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया.

जानकारी के अनुसार, जयपुर जिले के बस्सी क्षेत्र के मोहनपुरा निवासी 22 वर्षीय अभय जांगिड़ पुत्र रमेश जांगिड़ अपने परिजनों के साथ बाबा श्याम के दर्शन करने आए थे. प्रसाद लेकर मंदिर की ओर जाते समय नगरपालिका द्वारा लगाए गए सौंदर्यकरण लाइट के लोहे के पोल में अचानक करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में आने से अभय गंभीर रूप से झुलस गए.

परिजन और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें खाटूश्यामजी के उपजिला अस्पताल पहुंचाया लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना अस्पताल के चिकित्सक डॉ. गोगराज निठारवाल ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही एएसआई राकेश मीणा जाप्ते के साथ अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

आर्थिक सहयोग की अपील

नगरपालिका को सूचना मिलते ही ईओ सहदेव दान चारण व जेईएन पूरणमल कुमावत एसडीएच पहुंचे. ईओ सहदेव दान चारण ने परिजनों से समझाइश करते हुए कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. नगरपालिका विभागीय स्तर पर जो भी आर्थिक मदद हो सकेगी, उसके लिए प्रयास करेंगे और श्री श्याम मंदिर कमेटी से आर्थिक सहयोग की अपील करेंगे.

ईओ ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए मृतक के परिजनों को निजी रूप से 50,000 रुपये की आर्थिक मदद की. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

सीकर में मेहरबान हुआ मानसून, झमाझम बारिश से कई सड़कें बनीं दरिया, शहर के कई इलाकों में जलभराव

Sikar News: सीकर में बिजली संकट, 400 घरों में पूरी रात छाया अंधेरा

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

क्या है 'धाड़' परंपरा, जिसमें पुरुष वेश में निकलती हैं महिलाएं? अच्छी बारिश से जुड़ा है अनोखा विश्वास

बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

Alwar: उत्तराखंड के जंगल में मिला कपल का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी और पत्नी थी गर्भवती

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

IPS ट्रेनिंग का 147 करोड़ का हिसाब ! राजस्थान पर बकाया का दावा, 1983 से 2021 बैच तक का भुगतान अटका

राजस्थान चुनाव गाइड-जनता किसे देगी डायरेक्ट वोट और कहां चलेगी 'पर्दे के पीछे' की सियासत ? समझें वोटिंग का पूरा नियम

अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

Gold Silver Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! जयपुर में आज बढ़ गए गोल्ड के दाम, देखें ताजा रेट

सीकर में मेहरबान हुआ मानसून, झमाझम बारिश से कई सड़कें बनीं दरिया, शहर के कई इलाकों में जलभराव

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में थम गई सोना-चांदी की कीमतें, फटाफट चेक करें दोनों के रेट

केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग

राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, बाईपास पर पलटी स्कॉर्पियो, ड्राइवर की मौत और 4 घायल

टोंक में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

5 अगस्त के बाद बजेगा चुनावी बिगुल! जानिए कब डालें जाएंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

सरकारी लेप्रोस्कोप मशीनों का 'प्राइवेट खेल', बारां के प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में होते रहे ऑपरेशन, विभाग सोता रहा

यमुना जल समझौते से बदलेगी शेखावाटी की तस्वीर, जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में CM भजनलाल का सम्मान

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट

खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

खींवसर में सामाजिक बैठक के दौरान भीड़ में घुसी कैंपर, महिला-बच्ची घायल, घटना CCTV में कैद

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

जयपुर-दिल्ली रूट हो गया महंगा, ट्रक-बस ऑपरेटरों पर सबसे ज्यादा असर

जयपुर के पास सरकारी स्कूल का सच, मामूली बारिश से तालाब बना बगरू स्कूल, बच्चों की जान जोखिम में

राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश

21 जुलाई से राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने भारी से अतिभारी बारिश की दी चेतावनी

करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

TAGS:
khatu shyam ji
sikar news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खाटूश्यामजी में बड़ा हादसा, दर्शन से पहले 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत
khatu shyam ji
2
Rajasthan news
3
Rajasthan Politics
4
Nagaur news
5
Rajasthan news